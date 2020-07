publié le 21/07/2020 à 18:08

Cet homme a probablement permis d'éviter un carnage. C'était ce dimanche 19 juillet au matin, au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), près d'une église. Un homme menaçait des passants avec un sabre et un pistolet mitrailleur au cri de "Allah Akbar". Un vigile de discothèque l'a neutralisé en le percutant dans le dos.

C'est en voiture que Nino vient à la rencontre de RTL, le pare-choc avant toujours gondolé par des coups de sabre. Dimanche matin, il est 7 heures lorsqu'il ferme la salle des fêtes dont il est le vigile. Un homme surgit d'un buisson, court vers lui, Nino esquive un coup de sabre. Il monte dans son véhicule mais l'individu continue de frapper fort avant de tourner le dos pour courir vers l'église d'en face.

"Je me suis dit qu'il allait faire un attentat, confie Nino. Il était habillé tout en tenue de militaire avec un masque sur sa tête, un fusil d'assaut, où il y a 3.000 personnes qui vont à l'église. Cela a été très vite. J'ai vu 50 films dans ma tête. Je me suis vu mort dix fois. Je me suis qu'il allait tuer des gens."

Nino décide alors d'agir. "J'ai fait demi-tour avec ma voiture, explique-t-il. Je l'ai poussé. Il s'est relevé et a voulu se tourner avec la mitraillette. Je l'ai repoussé, il est tombé par terre. Je suis descendu et j'ai mis un coup dans sa mitraillette. Elle était enclenchée." L'assaillant a été placé en garde à vue et fera bientôt l'objet d'un bilan psychiatrique.