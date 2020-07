Coronavirus en Afrique du Sud : deux voleurs de masques tués par la police

publié le 19/07/2020 à 04:00

Un drame au cœur de la crise sanitaire. Deux personnes ont été tuées à l'aéroport international de Johannesburg ce samedi 18 juillet, lors d'un échange de coups de feu entre la police et des voleurs qui avaient dérobé du matériel de protection sanitaire, a annoncé la police.

"Des suspects sont entrés dans la partie cargo de l'aéroport et retenu du personnel, des armes sur la tempe", selon un communiqué de la police. La police est arrivée sur place au moment où les voleurs s'enfuyaient à bord d'un véhicule. Une course poursuite et des échanges de coups de feu s'en sont suivis.

Deux suspects ont été tués et cinq personnes blessées par balles, dont une qui assistait à la scène. La police a procédé à l'arrestation de sept suspects et saisi les masques de protection dérobés par les voleurs, ainsi que trois caisses de téléphones portables. L'Afrique du Sud, où la criminalité est très élevée, est le pays d'Afrique le plus touché par la pandémie de la Covid-19, avec plus de 350.000 cas confirmés dont 4.948 décès.