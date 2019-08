Enfants abandonnés aux urgences : les parents mis en examen

publié le 23/08/2019 à 18:19

Les parents de la fillette décédée jeudi 22 août des suites d'un accident de voiture à Samer, près de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, ont été mis en examen, l'homme pour tentative de meurtre et sa compagne pour complicité. Le parquet a également demandé leur placement en détention provisoire.

Le couple avait été interpellé en état d'ébriété mercredi 21 août à Outreau. Deux jours plus tôt, le père de famille aurait tenté de "poignarder un homme, susceptible d'être l'amant de la mère", a indiqué le parquet. Ils avaient ensuite eu un accident de voiture avec leurs trois enfants à bord. Le véhicule avait violemment percuté le mur de soubassement d'un pont ferroviaire à Samer.

Tous avaient été hospitalisés mais dans la nuit de lundi à mardi, les parents s'étaient enfuis. Leur petite fille de 18 mois, accueillie aux urgences de Lille en état de mort cérébrale, est décédée le jeudi 22 août. Selon France 3, son frère de 3 ans aurait vu son état se détériorer ces derniers jours et serait paralysé. L'autre enfant de 4 ans serait hors de danger.

Le couple a déjà un casier judiciaire

La mère de famille a déjà été condamnée en 2011 pour vol à main armée et consommation de stupéfiants et en 2007 pour menaces de mort et port d'armes. Quant au père, il a été condamné pour violences conjugales en 2016 et 2017.

Le couple ne travaille pas et consommerait régulièrement des produits stupéfiants et de l'alcool. Le parquet de Boulogne a la "quasi certitude" qu'ils étaient positifs à l'alcool lors de l'accident. Par ailleurs, des drogues ont été découvertes dans leur appartement lors d'une perquisition.