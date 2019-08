et AFP

Jeudi soir, une personne a été tuée et une autre légèrement blessée après une explosion dans un appartement à Valence dans la Drôme, a indiqué la préfecture du département.

L'explosion, qui s'est produite peu avant 22 heures dans un immeuble d'un étage du centre-ville, et dont l'origine reste à préciser, a provoqué "un incendie et des dégradations matérielles" (vitres brisées) aux alentours.



Le feu a été maîtrisé au cours de la nuit par les pompiers, qui ont retrouvé dans les décombres de l'immeuble la victime décédée, un homme "d'une quarantaine d'années", a précisé à l'AFP le directeur de cabinet du préfet, Sabry Hani. Blessée légèrement par le souffle de l'explosion, une étudiante, locataire d'un autre appartement de l'immeuble, a été transportée au centre hospitalier de la ville pour un examen médical.

"Le bilan aurait pu être beaucoup plus dramatique car sur les quatre locataires de l'immeuble, deux d'entre eux, des étudiants, étaient absents", a poursuivi Sabry Hani. De même, la rue où se situe l'immeuble est très fréquentée dans la journée, a-t-il relevé, soulignant une "opération très complexe" de secours en raison du risque d'effondrement de la structure.

5 personnes ont été relogées

Cinq personnes d'habitations mitoyennes ont également été relogées provisoirement. Quelque 80 sapeurs-pompiers, policiers, personnels d'Enedis et de GRDF ont été dépêchés sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion. Un arrêt du réseau urbain a été neutralisé : l'arrêt Montgolfier.

