publié le 22/08/2019 à 13:16

La fillette âgée de 18 mois abandonnée par ses parents après un accident la route à Samer est morte. Elle avait été héliportée au Centre hospitalier de Lille, après son admission aux urgences de Boulogne-sur-Mer. La fillette était en état de mort cérébrale.

"Le parquet de Boulogne-sur-mer qui a confirmé l'information indique également que l'état de santé de son frère, âgé de 3 ans, s'est dégradé", indique France 3 Hauts de France. Il a des lésions qui "pourraient entraîner une hémiplégie". Le troisième enfant est plus légèrement blessé.

Lundi 19 août, les parents et leurs trois enfants, ont eu un accident de la route. Tous ont été hospitalisés mais dans la nuit de lundi à mardi, le couple s'enfuit précipitamment. Mercredi, les forces de l'ordre ont interpellé les deux parents, sans qu'ils ne se rebellent, sur la voie publique à Outreau. Ils étaient en "état d'ébriété", selon une source judiciaire, et ont été placés en garde à vue. La mère, âgée de 34 ans, a déjà été condamnée pour vol à main armée et consommation de stupéfiants, selon la même source.

La garde à vue des parents est prolongée

Le couple est soupçonné d'avoir tenté d’assassiner un homme puis d'avoir abandonné leur fillette en état de mort cérébrale. La mère de famille et son compagnon auraient tenté de poignarder l'ex-conjoint et amant de la femme à Boulogne-sur-Mer, selon le parquet. Selon la version du plaignant, légèrement blessé au front, c'est l'homme qui aurait voulu "se venger" en le "supprimant". C'est une heure après l'altercation qu'ils auraient eu un accident.

"La garde à vue des parents, âgés de 34 et 35 ans, va être prolongée de 24 heures et se terminera ce vendredi en fin de matinée", ajoute France 3.