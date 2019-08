publié le 23/08/2019 à 14:16

Il est porté disparu depuis le 15 août dernier. La gendarmerie du Calvados lance un appel à témoins pour retrouver cet homme âgé de 74 ans. Il a été vu pour la dernière fois dans la commune de Croisilles.

Lorsqu'il a disparu, l'homme portait un haut marron, un jean et des tennis blanches. Il mesure 1 mètre 73 et est possède une forte corpulence. Sa voiture, un C4 Picasso, a été retrouvée brûlée à Clécy, en Suisse normande, indique Ouest France. L'homme est domicilié à Caen. Les gendarmes ont auditionné ses proches et poursuivent les recherches, un hélicoptère a survolé la zone où sa voiture a été retrouvée, ajoute nos confrères.

Si vous avez des informations qui pourraient aider les enquêteurs, vous pouvez contacter la gendarmerie au 02.31.35.94.52 (24 heures sur 24 et sept jours sur sept). C'est la section de recherches de Caen qui est en charge des investigations.