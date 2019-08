Affaire Epstein : le parquet de Paris ouvre une enquête

et AFP

publié le 23/08/2019 à 15:48

Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison dans la nuit du 7 au 8 août dernier. Il était accusé d'agressions sexuelles et de viols sur des jeunes filles, souvent mineures. Il aurait mis en place un véritable réseau mondial de pédophilie entre New-York, les Îles Vierges et la Floride. Et ce réseau n'a pas épargné la France.

Le parquet de Paris a ouvert vendredi 23 août une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles", notamment sur mineurs. "Les investigations confiées à l'Office central de répression des violences faits aux personnes auront pour objet de mettre au jour d'éventuelles infractions commises non seulement sur le territoire national mais aussi à l'étranger au préjudice de victimes françaises ou à l'encontre d'auteurs de nationalité française", explique le procureur dans un communiqué.

Dans des documents judiciaires, cités par le New York Post, des Françaises auraient été "offertes" à Jeffrey Epstein comme cadeau d'anniversaire. Elles étaient âgées d'à peine 12 ans et auraient été forcées à lui faire des massages et des fellations.

L'homme d'affaire américain aurait également eu un véritable complice français : Jean-Luc Brunel. Il est soupçonné d'avoir livré des dizaines de jeunes filles à Epstein via son agence de mannequinat et d'être un des principaux pourvoyeurs de filles.