Disparition de Lucas Tronche : les questions qui restent en suspens

Près de six ans après la disparition de Lucas Tronche à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, l'enquête a pris un tournant décisif. Les policiers ont découvert jeudi 24 juin des ossements et des objets pouvant appartenir à l'adolescent de 15 ans, non loin du domicile familial, notamment un téléphone portable.

Si ces ossements n'ont pas été formellement identifiés à ce jour, les parents de Lucas Tronche ont néanmoins reconnu un sac à dos, un blouson et une montre. Plusieurs questions se posent alors pour tenter de comprendre les circonstances du drame qui se dessine.

Aucun élément ne permet actuellement de privilégier une piste. Accident, suicide, altercation qui tourne mal... Toutes les hypothèses restent sur la table. Pour tenter de répondre à cette question et donner des réponses tant attendues par les proches de la victime, des examens médico-légaux vont être réalisés sur les ossements retrouvés. Le procureur envisage également des analyses génétiques, si l'état des os le permet.

Une tierce personne impliquée ?

Si l'accident et le suicide sont finalement écartés par les enquêteurs, la police devra se pencher sur l'implication possible d'une tierce personne dans la mort du jeune homme. Lucas Tronche a disparu le 18 mars 2015 alors qu'il se rendait à un cours de natation dans la commune voisine.

Aurait-il fait une mauvaise rencontre lors de ce court trajet ? Si un individu est impliqué dans ce décès, s'agit-il d'un proche ou d'un rôdeur ? S'agit-il d'une altercation ayant mal tourné ou d'une agression ? Les policiers vont devoir faire le tri pour faire la lumière dans cette affaire.

Des manquements dans l'enquête ?

Le lieu de la découverte des ossements et objets pouvant appartenir à Lucas Tronche a de quoi surprendre : il se situe à à peine un kilomètre du domicile de l'adolescent. Les lieux avaient pourtant été ratissés au moment de sa disparition, sans qu'aucun élément ne soit découvert à l'époque.

Pour ces nouvelles recherches, des sapeurs-pompiers spécialisés en milieu périlleux ont été sollicités. "Quand on voit la végétation, c'est très escarpé, on ne voit rien. Il y a des chênes verts, etc... Ça cache tout", avait notamment expliqué Raymond Chapuis, maire d'une commune voisine, au micro de RTL.

Les éléments ont été découverts le long des parois rocheuses, une zone non-explorée jusqu'à présent en raison d'un accès particulièrement difficile et dangereux.