Belgique : il paie 1.000 euros pour immatriculer sa voiture "Covid-19".

publié le 05/06/2020 à 06:45

Un automobiliste belge a réussi à immatriculer son véhicule avec la mention "COVID-19". La photo de son SUV Mercedes a fait le tour des réseaux sociaux.

La demande de l'automobiliste, formulée le 11 mai, a été acceptée par le SPF Mobilité et Transports qui avait repris du service après une suspension due au coronavirus, rapporte la RTBF. "Oui, une plaque d'immatriculation personnalisée COVID-19 a bien été demandée et obtenue", a indiqué Charlotte van den Branden, porte-parole du service public belge.

"Il n'y a rien de diffamant, de raciste ou d'homophobe dans ce cas-ci. Rien n'interdirait une personne d'immatriculer son véhicule GRIPPE. Donc, à priori, pas d'opposition à COVID-19. C'est un choix personnel qui n'est pas plus décalé que les plaques HI HI HI ou HA HA HA, qui existent vraiment", a-t-elle poursuivi.

La photo du véhicule, repéré du côté de Gentbrugge en Flandre orientale, a fait le tour des réseaux sociaux. En Belgique, une plaque d'immatriculation personnalisée coûte 1.000 euros. Depuis 2014, plus de 30.000 plaques personnalisées ont été commandées.