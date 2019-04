publié le 02/04/2019 à 12:57

Le manque d'entretien des voies a-t-il provoqué la catastrophe ? A la clôture de l'enquête sur l'accident ferroviaire en gare de Brétigny-sur-Orge, qui a fait 7 morts et une trentaine de blessés le 12 juillet 2013, un seul agent de la SNCF a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires.



Mais Le Parisien révèle, ce mardi 2 avril, l'existence de documents internes qui pointaient déjà, quelques semaines avant le drame, le mauvais état des voies et le manque de personnel de maintenance.

Le quotidien mentionne un mail daté du 14 avril 2013, soit trois mois avant l'accident. Ronan Leclerc, directeur de l’infrastructure pour l’Île-de-France, y évoque le manque d'effectifs à son directeur financier, Rémi Peltier. Il fait état d'un "gros déficit d’agents, évalué à plus de 200 personnes" sur le réseau SNCF Paris rive gauche, dont dépend Brétigny.

2.000 agents de moins ?

D'autres documents internes montrent que le groupe SNCF manquait de 2.000 agents de maintenance sur le territoire, dont 1.000 en Île-de-France. Durant l'enquête, tous les rapports d'expertise avaient déjà pointé le gros problème de maintenance en gare de Brétigny, à cause notamment de la vétusté des voies et de la construction à proximité d'un pont routier qui avait fait bouger le sol.



Ces défauts auraient provoqué la fissure sur une éclisse, sorte de grosse agrafe sur l'aiguillage, et donc engendré l'accident.