publié le 23/02/2018 à 10:36

L'incident qui s'est produit jeudi 22 février sur le RER C, où une éclisse métallique est venue s'encastrer dans le plancher d'un wagon est "grave", selon Patrick Jeantet, directeur général de SNCF Réseau. Mais ce dernier souligne que "ça n'a rien à voir avec Brétigny", où une éclisse mal fixée avait fait dérailler un train, tuant 7 personnes.



L'incident du RER C est dû à une pièce laissée sur la voie par les cheminots qui menaient un entretien des voies en circulation. Quand le train passe, ils se reculent et laissent leurs outils au milieu, "c'est classique comme procédure", assure le directeur général de SNCF Réseau.

Le RER C est vieillissant et beaucoup de travaux de maintenance sont en cours. "Quand on fait énormément de chantiers, le risque d'erreur augmente", pointe Patrick Jeantet. Une enquête interne a néanmoins été lancée pour comprendre ce qu'il s'est passé.

Un manque d'investissement sur les lignes du quotidien

Cette multiplication des chantiers est une conséquence directe du manque d'investissement sur les lignes du quotidien ces dernières années. "On n'a pas investi ce qu'il fallait investir", regrette Patrick Jeantet. Il pointe un réseau ferroviaire "à deux vitesses", entre le TGV "très performant" qui a bénéficié de milliards d'euros d'investissements ces dernières années et le réseau du quotidien laissé de côté.



"Il y a une responsabilité collective" de ce manque d'investissement, explique-t-il, tout en assurant qu'il est maintenant important de se concentrer sur l'avenir. "On réinvestit de manière importante" dans le réseau du quotidien, affirme Patrick Jeantet sur RTL.



Le directeur général de SNCF Réseau affirme partager "à 95%" le diagnostic du rapport Spinetta, remis au gouvernement jeudi 15 février. "Le train a un avenir majeur dans le pays", soutient-il, mais il souligne l'importance d'avoir "une vision de mobilité" pas seulement axée sur le train, et privilégier au cas par cas le mode de transport le plus efficace.