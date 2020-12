publié le 08/12/2020 à 13:18

L'avocate générale appelait les magistrats de la Cour d'assises spéciale de Paris à prendre rendez vous avec l'Histoire. Ce mardi 8 décembre, elle a requis des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité pour tous les accusés soupçonnés d'avoir aidé à la préparation des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'hypercacher, en janvier 2015.

Les avocats généraux n'ont pas hésité à réclamer la peine maximale contre Ali Riza Polat, le seul accusé présent dans le box à être soupçonné de complicité. Pour les magistrats, la perpétuité ne doit pas être réservée aux auteurs directs des attentats. Selon eux, l'accusé était la pièce maîtresse de ces attaques et était présent à chaque étape des actes préparatoires.

Les peines tombent pour les autres accusés, abasourdis par leur sentence. Les avocats généraux n'ont pas caché que reconstituer le puzzle des évènements et établir la responsabilité de chacun des accusés n'a pas été simple.

"Les accusés ont créé un écran de fumée, un mur de mensonges et d'amnésie mais ne vous-y trompez pas, sans eux Amedy Coulibaly et les frères Kouachi ne seraient rien", ont-ils affirmé en ajoutant que "votre réponse sera scrutée dans le monde entier, il faut une réponse ferme à la terreur".

30 ans de prison ont par ailleurs été requis contre Hayat Boumedienne, la femme d'Amedy Coulibaly qui serait toujours en Syrie et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt.

À écouter également dans ce journal

Société - Le niveau des élèves français de CM1 et de 4e en mathématiques et en sciences est l'un des plus mauvais de l'Union Européenne comme le révèle la dernière étude TIMSS. Le niveau des élèves de 4e aujourd'hui est le même que celui des élèves de 5e, en 1995.

Coronavirus - La Britannique Margareth Keenan, 90 ans, est devenue, ce mardi 8 décembre, la première Européenne à recevoir le vaccin Pfizer/BioNTech. Elle a expliqué se sentir "si privilégiée" d'obtenir cette injection à l'hôpital universitaire de Coventry.

Tendances - Carrefour s'engage à embaucher 15.000 jeunes en 2021. Un chiffre qui correspond à "50% de plus que l'année précédente", souligne le PDG du groupe, Alexandre Bompard. 50% de ces jeunes recrutés seront issus des quartiers défavorisés, a-t-il également précisé.