et Marc-Olivier Fogiel

publié le 12/12/2018 à 19:02

Le voile se lève peu à peu sur l'auteur présumé de la fusillade sur le marché de Noël de Strasbourg, qui a fait deux morts, un blessé en état de mort cérébrale et 12 blessés, mardi 11 décembre en début de soirée. Son profil s'avère particulier. Il devait être arrêté dans une enquête de droit commun, avait purgé plusieurs peines de prison, était fiché S.



Son interpellation manquée de mardi matin a-t-elle pu déclenché son passage à l'acte ? "Ça me paraît très probable, répond l'ancien juge anti-terroriste Marc Trévidic. Ça ne ressemble pas du tout à un attentat organisé. Je pense que l'on a à faire à un individu isolé, qui pour une raison ou une autre, à un moment donné, bascule, fait quelque chose qu'il avait en lui certainement, une violence qu'il avait envie d'exprimer. Mais il n'y a pas de raison très rationnelle au passage à l'acte".

"Il y a un passage à l'acte parce qu'il avait une envie au fond de lui de faire un carnage", nuance toutefois l'homme de 53 ans, pour qui "la menace terroriste est toujours très présente et surtout elle a des formes très différentes. Il ne faut jamais oublier que l'on a encore l'État islamique, qui n'est pas complètement mort et qui peut faire un attentat organisé. Et à côté de ça, vous avez ce terrorisme du 'quotidien' j'allais dire, pulsionnel. C'est les deux menaces qu'il faut bien concevoir".