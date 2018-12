Fusillade à Strasbourg : quels sont les numéros d'urgence ?

publié le 12/12/2018 à 12:24

Au lendemain de la fusillade de Strasbourg, survenue mardi 11 décembre dans la soirée, le bilan humain est encore incertain. Selon un dernier communiqué, la préfecture du Grand-Est et du Bas-Rhin fait état de 3 morts et 13 blessés.

Pour toute information, si vous êtes une victime (physique ou psychologique), ou si vous recherchez un proche, une cellule de crise interministérielle d'aide aux victimes est ouverte. Elle est joignable à ce numéro : 01 43 17 43 17. Il est également possible d'appeler la cellule d'information au public de la préfecture au numéro suivant : 0 811 000 667.



Pour savoir si vos proches sont en sécurité, il est aussi possible d'utiliser Facebook. Le dispositif "Safety Check" a été activé : vos amis présents à Strasbourg peuvent ainsi signaler s'ils sont en sécurité. Vous pouvez vérifier s'ils l'ont fait.



En cas d'urgence également, les numéros 15, 18, 17, 112 sont toujours ouverts. Mais la préfecture de police demande aux citoyens de n'utiliser ces numéros qu'en cas d'extrême urgence. Il est important de ne pas saturer ces lignes afin de "ne pas perturber l'organisation des secours", indique sur compte Twitter le ministère de l'Intérieur.

Attaque à #Strasbourg :

Victimes physiques ou psychologiques, à la recherche d'un proche, contactez la cellule de crise interministérielle d'aide aux victimes : 01 43 17 43 17

Pour toute autre information, la cellule d'information de la préfecture reste joignable : 0811 00 06 67 pic.twitter.com/CjfNTuyLO7 — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 12 décembre 2018