Après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, puis l'attaque survenue à Nice jeudi 29 octobre, le gouvernement a annoncé le déploiement de plus de 7.000 membres des forces de l'ordre dès lundi pour assurer la sécurité de nos villes.

"La responsabilité de la sécurité publique est une responsabilité de l'État et non pas des maires et de leurs collectivités locales", affirme André Laignel, premier vice-président de l'Association des maires de France. Mais l'homme politique, également maire PS de la ville d'Issoudun (Indre) dit rester vigilant. "Nous sommes là pour aider les forces de l'ordre et faire en sorte que nous soyons des relais auprès de la population pour essayer de prendre en charge les inquiétudes" des habitants, affirme-t-il au lendemain de l'attaque à Nice qui a fait trois morts.



Sur la question de la surveillance reléguée aux maires, André Laignel répond : "nous ne sommes pas des shérifs contrairement aux traditions américaines". L'élu remet en cause son efficacité, s'appuyant sur les attaques récentes. "Nice est la ville en France qui a le plus de caméras par têtes d'habitants, cela n'empêche pas cette ville d'être plusieurs fois martyr," déplore-t-il.

André Laignel est contre l'armement des polices municipales. "Les communes sont en charge de la tranquillité publique. Mais l'ordre publique, la sécurité est de la seule responsabilité de l'État," martèle-t-il. L'élu dénonce la façon dont l'État se décharge sur les communes "qui n'ont ni les compétences en termes de formation de leurs policiers municipaux, ni surtout la maîtrise qui permettrait d'être dans cette mission", affirme-t-il.