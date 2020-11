publié le 30/10/2020 à 12:47

L'attaque au couteau de Nice a été unanimement condamnée. En France, le conseil français du culte Musulman demande l'annulation de toutes les festivités du Mawlid, la fête de la naissance du Prophète. À l'étranger, la Turquie a exprimé sa solidarité en condamnant "une attaque sauvage". L'Europe fait bloc.

Et aux Etats-Unis, les candidats à la présidentielle américaine Joe Biden et Donald Trump ont également dénoncé l'attaque contre un pays "allié" des Etats-Unis. Le président américain a dit être "de tout cœur avec les Français. L'Amérique est aux côtés de notre plus vieil allié dans ce combat". "Ces attaques terroristes d'islamistes radicaux doivent prendre fin immédiatement", a-t-il ajouté. "Aucun pays, que ce soit la France ou un autre, ne peut plus les tolérer !".

Le candidat à la Maison Blanche Joe Biden a quant à lui dénoncé un "attentat terrible". "Une administration Biden-Harris travaillera avec nos alliés et partenaires pour empêcher la violence extrémiste sous toutes ses formes", a-t-il promis.