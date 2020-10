publié le 29/10/2020 à 13:47

"Je n'ai pas les mots pour m'exprimer" raconte un témoin. Treize jours après l'attaque de professeur d'Histoire Samuel Paty, une nouvelle attaque, proche de l'église Notre-Dame à Nice, a fait trois morts. Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

David travaille à côté de l'église Notre-Dame dans une boulangerie. Il était en train de travailler lorsqu'un homme d'environ 60-70 ans l'a interpellé. "Il est venu vers moi en disant : 'il y a une femme qui vient d'être décapitée dans la cathédrale, il faut appeler la police'", raconte le Niçois au micro de RTL.

À l'entente de ces propos, David s'est demandé si c'était "une blague" mais a remarqué que l'homme tremblait. "Je suis allé avec lui devant la cathédrale et j'ai pas osé rentrer," raconte-t-il. À ce moment-là, la police était déjà sur place. "Il y avait une dizaine de personnes qui ne savaient pas ce qu'il se passait. Et moi non plus."

Puis, des coups de feu sont survenus. "Je les ai fait rentrer dans la boulangerie. On a entendu des coups de feu, j'ai fermé le rideau et on a attendu les policiers parce que je ne savais ce qui allait arriver," affirme David. Il confie également avoir pensé que l'assaillant avait une arme. "C'est triste, c'est la deuxième fois qu'on vit ça à Nice", déplore David.