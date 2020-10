Attaque au couteau : Nice terrorisée, le souvenir du 14 juillet 2016 ravivé

publié le 30/10/2020 à 07:57

Nice est tétanisée depuis la terrible attaque au couteau qui a coûté la vie à trois personnes, jeudi 29 octobre. Les Niçois sont venus se recueillir toute la journée devant la basilique Notre-Dame, où a eu lieu le drame. Les yeux figés, l'air complètement hagard, sonnés, parfois une bougie à la main, des jeunes, des vieux, des chrétiens et des musulmans sont venus prier comme Catherine, qui était tout près de l'église.

"J'ai vu cette femme crier. Des bruits d'armes à feu. C'était horrible. Et ces cris…" témoigne-t-elle, frissonnant d'effroi en se remémorant ces moments. "Comme le 14 juillet, il fallait qu'on ressorte, sinon on reste dans la terreur enfermés à la maison. Parce qu'on a peur. Et on ne veut pas dire qu'on a peur." "Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On sera toujours là", renchérit son compagnon.

C'est la troisième attaque terroriste que subit Nice en cinq ans. L'horreur a frappé cette fois au cœur de la ville, où les habitants sont révoltés, résignés et meurtris. "On en a ras-le-bol et ça ne fait que réactiver les plaies. Les gens ne sont pas guéris qu'il faut recommencer à faire face. C'est très difficile. On en a marre", confie une femme.

Puis au milieu de la torpeur un cri du cœur : "Stop ! Ça suffit ! Arrêtons, moi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'un djihadiste ou je ne sais pas quoi. On demande la paix." S'en suit un moment d'unité, où le temps d'une prière les Niçois se tiennent la main, oubliant les gestes barrières et l'épidémie de coronavirus.