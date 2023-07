Arnaque : il introduit des vers dans le matelas d'une nonagénaire pour lui soutirer de l'argent

Dans cet épisode, Jean-Baptiste Nicolle raconte une énorme affaire d'arnaque qui s'est déroulée à Gaillard, en Haute-Savoie. Le quotidien Le Dauphiné Libéré, a recueilli le témoignage d'une dame dont la maman de 93 ans, Agathe, a eu affaire à un drôle de démarcheur. L'homme a directement sonné chez la nonagénaire, et a affirmé être le représentant du magasin de meubles où elle aurait acheté son lit quelques années auparavant. Selon Le Dauphiné Libéré, la visite avait soi-disant pour but de vérifier l'état du matelas. La technique d'approche était plutôt convaincante. Sylvie, la fille d'Agathe, en témoigne : "Il est venu d'une façon très conviviale. Il a dit à ma mère qu'ils s'étaient déjà vus. Ma mère était étonnée qu'elle ne le reconnaisse pas, mais il a réussi à la mettre en confiance. Elle l'a amené dans la maison, puis dans sa chambre. C'est après coup qu'elle était étonnée. Il était assez dynamique pour enlever des draps et les couvertures".

Ce monsieur n'est pas venu pour se coucher. Il avait une tout autre idée derrière la tête. "Il a soulevé le matelas et puis là, il a montré à maman en disant : là, vous voyez bien qu'il est infecté votre matelas ! Il lui a montré qu'il y avait bien un gros vers. Il a ensuite soulevé un autre endroit. Il disait : vous voyez bien, il y en a encore un là !", résume-t-elle.

En réalité, le démarcheur a incisé discrètement le matelas sur quelques centimètres pour y déposer les vers. Le tout avec un objectif bien précis : "Il a proposé à ma mère de désinfecter le matelas grâce à son équipement dans sa camionnette. La désinfection coûtait 50 €. Si elle voulait changer le matelas, elle devait payer 150 €". C'est à ce moment-là qu'Agathe a tout de même été prise d'un doute. Elle a immédiatement appelé sa fille Sylvie, en activant le haut-parleur. Cette dernière soupçonne très rapidement l'arnaque et propose de venir rapidement sur place pour faire un point sur la situation.

Se sentant quelque peu démasqué, le pseudo-démarcheur n'a pas demandé son reste. Il est reparti aussi vite qu'il est venu, sans même laisser de cartes professionnelles, ni de numéro. Quelques minutes plus tard, Sylvie, est arrivée chez sa mère qui est apparue déboussolée. Elle a constaté les dégâts sur le matelas. Elle s'est aussi rendu compte que les vers déposés serait en réalité des vers de farine, utilisés pour la pêche. C'est une espèce qui n'est pas nocive pour les matelas. Sylvie a appelé la police pour signaler la mésaventure d'Agathe, mais elle n'a pas eu de nouvelles. On peut en déduire que le prétendu démarcheur serait toujours dans la nature et pourrait faire d'autres victimes.

