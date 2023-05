Leboncoin : il vole 9 000 euros à des particuliers en publiant de fausses annonces

Chaque samedi, Jean-Baptiste Nicolle, journaliste enquêteur pour l'émission "Ça peut vous arriver" diffusée sur RTL, vous raconte une arnaque qu'il a repérée dans la presse locale. Parfois, ce sont des arnaques qui dépassent l'entendement.

Dans cet épisode, Jean-Baptiste a repéré dans le Bonhomme Picard, l'histoire d'un jeune Beauvais qui s'est révélé être un usurpateur d'identité. Ce dernier a utilisé le site Leboncoin pour escroquer 23 personnes. Le petit malin a pris différentes photos de cartes d'identité sur Google Images pour brouiller les pistes. De cette façon, il a publié incognito ses annonces et a fait croire qu'il vendait des iPhone ou des consoles de jeux, comme des PlayStation 5 et des Nintendo Switch. Le jeune homme ne possédait aucun de ses produits.

Il demande aux personnes intéressées d'effectuer un virement via le service de paiement par téléphone Lydia ou le service de paiement en ligne PayPal. À chaque fois, il a reçu plusieurs centaines d'euros. En retour, le jeune homme n'a pas envoyé les articles comme promis. Une tactique que le jeune homme a poussée jusqu'au bout.

"Il envoyait souvent un message en disant qu'il n'avait rien reçu, et qu'il fallait renvoyer de l'argent pour pouvoir recevoir l'article. Sauf qu'une des victimes, à ce moment-là, a consulté sa banque. Cette dernière lui a confirmé qu'elle avait bien envoyé l'argent. C'est là qu'elle s'est rendu compte qu'elle s'est fait arnaquer", raconte Esteban Nomine, rédacteur à Bonhomme Picard.

À écouter INÉDIT - Il arnaque 9 000 euros à des particuliers en publiant de fausses annonces sur Leboncoin 00:02:52

Une plainte a été déposée avec son numéro de téléphone en poche. Les enquêteurs n'ont ensuite eu aucun mal à remonter la piste de l'usurpateur. En attendant, grâce à ce stratagème, le jeune homme a réussi à duper 23 personnes pour un butin total de 9 000 euros. Il a été condamné à six mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. Il devra aussi rembourser toutes les victimes et suivre des soins. Lors de l'audience, le prévenu a expliqué ses motivations.

Atteint d'une addiction aux paris sportifs, les arnaques sur Internet lui servait à renflouer ses comptes. "Il voyait son père jouer avec ses amis aux courses de chevaux et ça lui donnait envie de jouer à son tour. Il s'est inscrit sur des sites de paris sportifs en ligne puis il est tombé dans une addiction assez sévère. Il racontait notamment qu'il préférait mettre de l'argent dans les paris sportifs plutôt que dans de la nourriture", explique le journaliste. Depuis, le jeune homme a vu un psychiatre et heureusement, il a pu stopper cette addiction. Aujourd'hui, il est marié, il vient d'avoir un enfant et il a même été embauché en qualité de chauffeur de bus.







Les arnaques de Jean-Baptiste Nicolle disponibles en podcast :

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais, chaque semaine, une arnaque dénichée par Jean-Baptiste Nicolle, journaliste enquêteur pour l'émission "Ça peut vous arriver" diffusée sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre podcast, abonnez-vous au podcast de l'émission :

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info