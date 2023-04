INÉDIT - Ils perdent plus de 200 000 euros en investissant dans des micro-crèches

INÉDIT - Ils perdent plus de 200 000 euros en investissant dans des micro-crèches

Chaque samedi, Jean-Baptiste Nicolle, journaliste enquêteur pour l'émission "Ça peut vous arriver" diffusée sur RTL, vous raconte une arnaque qu'il a repérée dans la presse locale. Parfois, ce sont des arnaques qui dépassent l'entendement.

Dans cet épisode, Jean-Baptiste a repéré dans l'hebdomadaire Nice-Matin, la mésaventure d'une dizaine de personnes, impliquant au total plus de 4 millions d'euros. Tout commence lorsqu'un site internet français, encadré par plusieurs sociétés foncières niçoises, propose d'investir dans des projets de construction de micro-crèches. L'idée est de placer ses économies dans le but de financer des établissements dédiés à la petite enfance. Annoncé comme le "meilleur placement financier de l'année", le droit d'entrée se chiffre tout de même à 200 000 €. En contrepartie, les investisseurs touchent, chaque mois, un certain pécule. L'offre est franchement intéressante puisqu'elle promet une rentabilité de 7 % au bout de cinq ans. Une annonce alléchante. Peut-être trop...Les premiers mois, les investisseurs reçoivent leur argent comme prévu.

Mais en novembre 2021, les virements s'arrêtent net. Ces mêmes investisseurs découvrent alors que les courtiers se désengagent de toute responsabilité vis à vis de la société à la base du projet. Quant au site Internet, lui, disparaît. Un vent de panique général s'installe. Certains investisseurs essayent de savoir ce que devient en réalité leur argent. Et là, comme nous l'explique leur avocat Gaëlle Colin, du cabinet Colman, ils tombent des nues.



À écouter INÉDIT - Ils perdent plus de 200 000 euros en investissant dans des micro-crèches 00:02:59

"Aucune crèche n'est sortie de terre. Deux crèches pourraient potentiellement voir le jour, mais on est très loin des 55 crèches qui étaient promises", explique l'avocat. Depuis, la société à l'origine du projet se retrouve en redressement judiciaire, selon le gérant interrogé par Nice-Matin. Les fonds seraient bloqués sur conseil de l'administrateur judiciaire. À le croire, l'homme se battrait pour rembourser les investisseurs. En attendant, le préjudice global se chiffrerait à 4 millions d'euros. Au total, plus d'une centaine de victimes seraient répertoriées. Pour beaucoup avec des conséquences dramatiques.



"Toutes ces victimes ont investi la plupart de leur économie. Certaines personnes, à ce jour, ne peuvent pas construire leur maison, doivent vendre leur appartement et certains doivent même arrêter leurs soins. Les personnes visées, c'est monsieur et madame tout le monde, qui avaient un peu d'épargne. Ils se sont dits qu'investir dans des crèches, c'est solide, c'est quelque chose de vertueux. La valeur ne devrait pas baisser puisqu'on est en manque de crèches", précise l'avocat Gaëlle Colin.

Les investisseurs floués ne restent pas là. Des plaintes ont été déposées avec constitution de partie civile. Une procédure collective a débuté en février 2023. Aujourd'hui, les victimes se retrouvent dans l'attente d'un retour du tribunal judiciaire de Nice.

Les arnaques de Jean-Baptiste Nicolle disponibles en podcast :

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais, chaque semaine, une arnaque dénichée par Jean-Baptiste Nicolle, journaliste enquêteur pour l'émission "Ça peut vous arriver" diffusée sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre podcast, abonnez-vous au podcast de l'émission :

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info