Chaque samedi, Jean-Baptiste Nicolle, journaliste enquêteur pour l'émission "Ça peut vous arriver" diffusée sur RTL, vous raconte une arnaque qu'il a repérée dans la presse locale. Parfois, ce sont des arnaques qui dépassent l'entendement.

Dans cet épisode, Jean-Baptiste a repéré dans le journal l'Est Républicain l'histoire hors norme d'un inspecteur de l'État, impliqué dans un vaste trafic de permis de conduire. Avec la collaboration de trois auto-écoles de la ville, l'homme a distribué contre une rémunération des permis sans faire passer d'examen. Il ne vérifiait pas si le client impliqué savait conduire. Un fonctionnement qui était parfaitement rodé, selon Willy Graff, l'auteur de l'article : "Il y avait un système de repérage sur les réseaux sociaux pour dénicher les clients, via notamment Snapchat. Souvent, ils arrivaient par le train, puis ils étaient amenés directement sur le lieu du passage de l'examen, par l'auto-école".

Les clients en question étaient pour beaucoup en situation d'échec face à l'examen. Certains n'ont jamais eu d'heure de conduite à leur actif. Pour obtenir ce vrai faux-permis, ces personnes devaient débourser de 2.000 à 2.150 €, et à régler en liquide. Tous les protagonistes du trafic se partageaient ensuite le butin, afin de ne pas éveiller les soupçons. L'inspecteur et les auto-écoles devaient aussi surveiller leurs statistiques globales, y compris celles de leurs clients plus classiques.

"200 à 300 personnes ont automatiquement obtenu le permis en quelques mois. Il fallait peut-être que des clients normaux ratent plus souvent un permis pour compenser. Ce qui s'est passé, c'est que l'auto-école envoyait des clients à l'examen alors qu'ils n'étaient pas forcément assez préparés", explique Willy Graff. Malgré cette attention particulière, le château de cartes a tout de même fini par s'effondrer au bout d'un an, suite à des dénonciations anonymes adressées au commissariat, au procureur ainsi qu'à la préfecture.



Début mars 2023, l'inspecteur impliqué, les gérants des auto-écoles, plusieurs de leurs salariés et le rabatteur ont tous été interpellés et placés en garde à vue. À l'arrivée, ces personnes ont été mises en examen pour escroquerie au permis de conduire en bande organisée. L'inspecteur et l'un des gérants ont même été placés en détention provisoire. En parallèle, des perquisitions ont été menées. Les forces de l'ordre ont retrouvé 73.000 euros dans un sac de sport chez le gérant incarcéré. Ce même gérant s'est vu saisir 115.000 € sur son compte courant. D'après le procureur, la fraude se chiffrerait pour l'instant à 400.000 €. Aujourd'hui, pour des questions de sécurité, la priorité est de retrouver les 200 à 300 personnes qui roulent avec des vrais-faux permis. La tâche est plus ardue puisque ces usagers circulent à travers toute la France.

