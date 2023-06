Arnaque à 50 millions d'euros : ils croyaient avoir acheté des villas aux Etats-Unis

Dans cet épisode, Jean-Baptiste Nicolle raconte une énorme affaire d'arnaque dévoilée par le journal Var Matin. Des centaines d'investisseurs de la Côte d'Azur et du Var ont été floués dans le cadre d'un gigantesque scandale financier. Ces personnes, au départ, ont été démarchées par une société de gestion de patrimoine implantée dans la région. Les commerciaux de cette entreprise leur proposaient des achats locatifs de villas dans la ville de Detroit, aux États-Unis. Var Matin raconte que les prix des maisons étaient très intéressants. Pour certaines, on parle de 60 000 $ seulement. Quant au rendement locatif, il était encore plus alléchant puisque les documents de vente précisaient un rendement hors impôts de quasiment 16 %.

Dans ces conditions, beaucoup d'acquéreurs potentiels y sont allés les yeux fermés, sans prendre le soin de se déplacer. Mais à l'arrivée, tout n'était qu'illusion puisque les maisons en question n'existaient pas pour la plupart, sans compter que les actes notariés étaient des faux. Si par la suite les premiers investisseurs touchaient bien des loyers, c'était avant tout pour en attirer d'autres. C'est ce que confirme l'avocat d'une quinzaine de victimes, Xavier Nogueiras : "On prend l'argent d'une personne et on va le faire circuler à une autre personne qui a acheté une maison. C'est pour lui faire croire que son investissement génère des intérêts. C'est ce qu'on appelle, une pyramide de Ponzi", explique-t-il.

Comme toujours dans ce cas de figure, la pyramide finit par s'effondrer. En l'occurrence, ça s'est matérialisé quand le président de la société de courtage qui proposait les prétendus investissements s'est volatilisé. L'homme n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il est parti avec tout l'argent encore dans les caisses, à savoir 1 400 000 €.

Un vari coup de massue pour les victimes pas très fortunées

Du jour au lendemain, les pseudo propriétaires n'ont plus rien touché. Forcément, pour eux, c'est comme si le ciel leur était tombé sur la tête : "Ils n'avaient plus d'argent et plus des nouvelles de leurs investissements. Ils ont essayé de se retourner vers les commerciaux qui n'en savaient pas plus. Ils ont compris très rapidement qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie internationale", poursuit l'avocat. Il faut savoir qu'une bonne partie des victimes ne sont pas fortunées. Pour elles, on peut parler d'un vrai coup de massue : "Ces personnes-là ont mis dans ce projet-là parfois toutes les économies et le fruit de toute une vie de travail. Et donc ils ont tout perdu", regrette Xavier Nogueiras.

Aujourd'hui, les plaintes se multiplient. On dénombre pas moins de 400 personnes flouées et près de 1200 villas fantômes. En parallèle, une association s'est créée pour permettre aux victimes de se rassembler afin de mieux appréhender les poursuites judiciaires. Cette association s'appelle SDV Detroit Immobilier. Pendant ce temps, l'enquête avance à son rythme. Dernièrement, le gérant de la société de patrimoine a été mis en examen et écroué. Il s'avère que ses sociétés auraient touché 9 000 € de commission