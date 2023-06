Ce grand bonhomme à la barbe blanche, au chapeau haut de forme et au costume couleurs du drapeau – bleu blanc rouge avec des étoiles - est le symbole de l’Amérique par excellence. A tel point qu’on peut parler des Etats-Unis en disant "le pays de l’Oncle Sam". Pourtant tout a commencé un peu par hasard en 1812.



Pendant la seconde guerre d’indépendance entre l’Amérique et l’Angleterre, les soldats américains reçoivent des caisses de viandes marquées du sigle "US" pour United States et dont le fournisseur est un boucher nommé Samuel Wilson. En hommage à ce bon vieux Sam qui leur permet de se nourrir entre deux coups de canons, les soldats détournent les initiales "United States" en "Uncle Sam". L'Oncle Sam devient par la suite une icône dans le pays pour sa participation à l’effort de guerre avant de devenir un personnage de BD. Qui dans un premier temps est joufflu et jovial avec un gros ventre !



L’illustrateur et caricaturiste Thomas Nast va le transformer dans les années 1870 après la mort du fameux président américain

Abraham Lincoln. D’où ce visage émacié et cette barbichette typique de Lincoln. Par la suite, Oncle Sam est utilisé lors des campagnes de propagande militaire pour recruter les soldats. C’est la fameuse affiche crée en 1917 et utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale où on le voit pointer son doigt avec le slogan "I Want You for US Army", qui signifie "Je te veux pour l’armée américaine", qui le popularise dans le monde entier. En plus d’être un héros de propagande, Oncle Sam devient alors un héros de la pop culture qu’on voit par exemple dans les Simpsons et qui est pompé allègrement pour créer Captain América, lui aussi, symbole du combat américain pour la liberté.

