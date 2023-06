Affaire Sophie Le Tan : Reiser est-il impliqué dans la disparition de Françoise Hohmann ?

Viols, enlèvement, assassinat. À de nombreuses reprises, Jean-Marc Reiser a été inquiété par la justice dans des faits de violence, de crime, envers des femmes. Condamné en 2022 à la perpétuité après le meurtre de Sophie Le Tan, l'ancien facteur de 62 ans doit comparaître devant la Cour d'assises d'appel du Haut-Rhin, cinquième procès de sa carrière criminelle, puisqu'il dément avoir prémédité son geste.

Jusqu’ici, les enquêtes successives, les témoignages d'anciennes compagnes ont décrit sans varier le cheminement d'un agresseur sexuel, un violeur pétri de colère envers les femmes sur qui il croit avoir tout pouvoir. Si Sophie Le Tan, tuée le jour de ses 20 ans, a été la dernière en date, Jean-Marc Reiser a fait de nombreuses victimes.

Retour en 1987. Le 8 septembre, Françoise Hohmann, 23 ans, achève sa tournée quotidienne à Strasbourg en tant que vendeuse-démonstratrice d'aspirateurs pour la marque Electrolux avec un dernier client : Jean-Marc Reiser, qui sera la dernière personne à la voir en vie. En l'absence d'indices, Reiser ne sera d'abord pas inquiété.

Dix ans plus tard, l'homme de 37 ans est mis en examen et condamné à 15 ans de prison dans une sordide affaire de viols, durant laquelle les forces de l'ordre ont découvert dans sa voiture un fusil à pompe, une cagoule, des cordelettes, mais surtout, des photographies glaçantes de femmes nues, endormies, qu'il pourrait avoir drogué et agressé sexuellement. Un attirail inquiétant qui permettra de relancer le dossier de la disparition non élucidée de Françoise Hohmann.

L'affaire Sophie Le Tan

En 2001, Jean-Marc Reiser comparait devant la Cour d'assises du Bas-Rhin suite à la disparition de la jeune démonstratrice, mais sans preuves matérielles, sans ADN et sans cadavre, Reiser est acquitté. Lorsque Sophie Le Tan disparaît en 2018 après avoir visité un appartement à Strasbourg, il sera de nouveau en haut de la liste des suspects lorsque la police découvrira que le logement lui appartient. Logement dans lequel des traces de sang appartenant à la victime seront retrouvées.

Son corps, démembré, ne sera retrouvé qu'en 2019 en pleine forêt. Il passera aux aveux qu'en 2021 puis sera jugé en juin 2022. Des femmes qui l'ont connu présentent toutes un homme très violent. À l'issue de ce procès durant lequel Jean-Marc Reiser a contesté toute préméditation, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de 22 ans de sûreté. Une décision dont il a fait appel.

"Comme il aimait les jeunes personnes, de 20 ans, il a ouvert et il a tendu son piège : c'est un prédateur, il triche tout, il calcule tout [...], c'est extraordinairement macabre", relate Me Gérard Welzer, avocat de la famille de Sophie Le Tan.

Les invités de "l'Heure du Crime"

- Yannick Olland, correspondant RTL à Strasbourg

- Me Gérard Welzer, avocat de la famille de Sophie Le Tan

- Me Thierry Moser, avocat de la famille de Françoise Hohmann