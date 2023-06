Affaire Werner Ferrari : comment le "tueur du samedi" a-t-il été arrêté ?

Dans la sombre galerie des tueurs d'enfants, le Suisse Werner Ferrari tient une place à part. Diagnostiqué dans sa jeunesse comme un inquiétant pédophile, il est condamné à l’âge de 20 ans pour avoir tué un petit garçon. Pourtant, ce passé n'a pas resurgi lorsqu'une longue série d'enlèvements et de meurtres d'enfants a lieu dans les années 1980.

Le 12 mai 1980, Ruth Steimann, 12 ans, est retrouvée morte dans la forêt. L'autopsie réalisée sur le corps de la petite fille a révélé qu'elle a été violée. Presque deux ans plus tard, 20 mars 1982, Rebecca Bieri, 8 ans, s'est évaporée sur le chemin de l'école dans le petit village de Gettnau, toujours dans le canton d'Argovie. Son corps est retrouvé des semaines plus tard, dans le canton voisin de Berne, abandonné en pleine nature.

Le 14 avril 1983, Loredana Mancini, 6 ans, attendait un bus dans la localité de Sprettenbach, puis la petite a disparu. Son squelette a été découvert des mois plus tard en forêt. La liste de crime du tueur du samedi compte aussi la disparition inexpliquée du petit Peter Pejersy, celle de Benjamin Egli, 10 ans, retrouvé mort, celle de Daniel Sutter, 7 ans, retrouvé mort lui aussi.

Toutes les victimes ont été étranglées et violées et beaucoup de ces crimes ont été commis le samedi, aux abords de fêtes de village.

Aucune piste n'émerge

Une cellule d'enquête, la commission spéciale Rebecca - prénom de la petite Bieri - est installée à Baden. Le ou les tueurs ont semé des indices sur les lieux des crimes, mais aucune piste n'émerge. Dans les années 1980, l'ADN n'est pas encore opérationnel, les brigades ne communiquent pas entre cantons, peu ou pas de rapports écrits, n'existent, ce qui compliquent fortement la traque du tueur pédophile.

Les crimes ont pourtant continué. Samedi 28 septembre 1985, Sarah Oberson, 5 ans est enlevée dans le canton du Valais. L'affaire fait grand bruit dans tout le pays, mais la petite fille ne sera jamais retrouvée. La lumière est alors braquée sur la longue série d'enlèvements et de meurtres d'enfants qui frappait la Suisse depuis cinq ans, poussant les enquêteurs à faire appelle à des spécialistes des scènes de crimes du FBI.

Une enquête compliquée

En octobre 1987, Christian Widmer, dix ans, disparaît et meurt dans des conditions similaires, sauf que son corps a été déposé à côté de l'endroit où avait déjà été trouvée une autre victime, Daniel Sutter. Un témoin s'est alors manifesté, déclarant avoir vu un homme marchant avec un petit garçon. En 1988, à la suite d'une émission, la mère de Daniel Schwan,10 ans, enlevé, violé et tué à l'été 1971, dont le meurtrier avait été arrêt, suggère aux enquêteurs de se pencher sur le coupable de ce crime, qui correspond à la description donnée par le témoin.

"C'est certain". Selon Corinne Jacquet, journaliste, chroniqueuse judiciaire et romancière, Werner Ferrari aurait pu être arrêté bien plus tôt, mais les moyens disponibles à l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Toutefois, elle regrette que la présence au même endroit de deux corps n'aient pas attiré la vigilence de la police.

Diagnostiqué comme pédophile, Werner Ferrari avait été condamné à 12 ans de détention avant d'être libéré en 1979 pour bonne conduite. S'il n'a pas attiré l'attention des policiers, en 1989, après le meurtre d'une enfant de 9 ans, Fabienne Imhof, une amie de la petite fille présente au moment de l'enlèvement permettra de l'identifier. En 1995, Werner Ferrari a été condamné à la perpétuité, sans possibilité de sortie, pour les meurtres de cinq enfants, mais réussira à se faire acquitter pour l'un d'eux en 2007, mais il restera toutefois en prison jusqu'à la fin de ses jours.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Christine Brand, journaliste et auteure de romans policiers. Elle est la coscénariste du documentaire Crime : le meurtrier d'enfants Werner Ferrari, disponible sur le site de la RTS.

- Corinne Jacquet, journaliste, chroniqueuse judiciaire et romancière. Dernier livre : Meurtres sur commande, collection faits divers suisse, aux éditions du chien jaune.

