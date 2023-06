Affaire Marie-Pascale Sidolle : la disparue de l'hôpital d'Avignon

Âgée de 54 ans, l'aide-soignante Marie-Pascale Sidolle a été portée disparue pendant de longs mois. Une véritable torture pour ses proches et notamment sa fille, Stéphanie. La disparue s'est évaporée un matin du printemps 2019, à Avignon, sur le parking qui jouxte son lieu de travail, le centre hospitalier Henri-Duffaut, à 6h20. Pourtant, ses collègues ne la reverront pas ce jour-là, ni les suivants.







Les investigations vont systématiquement se heurter à des impasses, des fausses pistes, avant enfin se focaliser sur un homme, l’ancien compagnon, qui présente toutefois un alibi indestructible.

Avant cela, les enquêteurs vont complètement ratisser le secteur dans l'espoir de retrouver cette femme, qui est décrite comme bienveillante et sans ennemi. La piste criminelle est d'emblée envisagée, car jamais, elle n'aurait pu fuguer, selon ses proches.

Malgré tout, aucune piste, aucune trace ne mène à elle. Seul un indice demeure : les images de caméra de surveillance qui montre Marie-Pascale quitter le parking de l'hôpital ce matin-là sur le siège passage de sa propre Twingo, conduite par un homme. La géolocalisation indique que son téléphone a borné une dernière fois à 7h29, non loin de chez elle.

Découverte de la dépouille par un chasseur

Stéphanie assure que sa mère ne lui a pas confié le moindre souci. Elle vivait seule depuis sa séparation avec son père, Fabrice et ne voyait pas d'autres hommes. Fabrice ne comprend pas non plus la soudaine disparition de son ex-compagne, qu'il décrit comme quelqu'un de bien et d'irréprochable.

Quelques semaines plus tard, sa voiture, vide, sera retrouvée incendiée, mais il faudra attendre plus de deux ans après sa disparition inquiétante pour que son squelette soit identifié après la découverte de la dépouille par un chasseur, qui n'a pas permis d'établir la cause de la mort. Le parquet de Nîmes a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration suivis de meurtre.

Un alibi solide

Le 6 juillet 2022, le dossier connaît un spectaculaire rebondissement. Les gendarmes interpellent l'ancien compagnon de la victime, et père de sa fille, Fabrice P., 58 ans. L'entourage de la victime le décrit comme un individu qui aurait déjà été violent et serait porté sur l'alcool, séparé depuis deux mois de Marie-Pascale. Mais il possède un alibi solide : les caméras de surveillance de sa résidence ne le montrent pas sortir de son domicile le jour de la disparition de son ex-partenaire.

L’alibi est solide mais pourtant, après 48 heures de garde à vue, il est mis en examen, et placé en détention provisoire. La police pense en effet, malgré le fait qu'il clame son innocence, qu'il est parvenu à sortir de chez lui par la fenêtre sans être filmé, car un virement a été effectué le soir même.

De plus de nombreux témoignages pourraient indiquer qu'il s'agit du meurtrier. Une avancée spectaculaire même s'il n'existe pas encore de preuve formelle contre lui. Le dossier est donc loin d'être fermé. "Moi j’attends de la justice qu'il soit jugé, qu'il y ait un procès. Je veux aller jusqu'au bout, ma mère ne méritait pas ce qui lui est arrivé", affirme la fille de la victime, Stéphanie.



Nabila Zaknoun, journaliste police-justice à M6 et réalisatrice du numéro d'Enquêtes Criminelles consacré à la disparition de Marie-Pascale Sidolle.

Stéphanie Sidolle, la fille de Marie-Pascale Sidolle.



