Affaire Sophie Le Tan : Jean-Marc Reiser condamné à la perpétuité

Après plus d'une semaine de débats, la cour d'assises du Bas-Rhin a rendu son verdict à l'encontre de Jean-Marc Reiser ce mardi 5 juillet. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. L'homme a reconnu avoir tué et démembré l'étudiante strasbourgeoise Sophie Le Tan en 2018. Le verdict est conforme aux réquisitions prononcées la veille par l'avocat général.

Âgé de 61 ans, Jean-Marc Reiser a été condamné à la peine maximale qu'il encourait. À l'énoncé du verdict, l'homme est resté stoïque. Les mains dans le dos et le regard vers le sol, il avait réclamé une peine "juste" dans sa dernière prise de parole.

Il a réaffirmé n'avoir jamais ni voulu ni prémédité la mort de Sophie. "Dans cette fureur que je ne m'explique toujours pas aujourd'hui, il n'y avait rien de prémédité. Je n'en voulais pas particulièrement à Sophie Le Tan, je n'avais rien contre elle", avait-il poursuivi dans sa longue prise de parole. Il s'était plaint de nouveau d'être présenté "comme un monstre" dans une "espèce de lynchage médiatique".

Les faits remontent au 7 septembre 2018

Les faits reprochés à Jean-Marc Reiser remontant au 7 septembre 2018. Alors que Sophie Le Tan devait fêter ses 20 ans, elle va visiter un appartement. L'étudiante Strasbourgeoise ne reverra plus sa famille. Son corps, découpé, a été retrouvé un an plus tard dans une forêt.

Après avoir longtemps nié les faits, Jean-Marc Reiser a reconnu être le meurtrier de la jeune femme mais continue de nier toute préméditation. Selon lui, il s'agit d'un excès de violence.

