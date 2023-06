Mort d'"Unabomber" : qui était Ted Kaczynski, antimoderniste, auteur d'attentats à la bombe ?

Le poseur de bombes le plus recherché des États-Unis. Theodore "Ted" Kaczynski est décédé le 10 juin 2023 dans un établissement pénitentiaire médical à ­Butner, en Caroline du Nord à l'âge de 81 ans.

Dans les années 1970, l'insaisissable "Unabomber" a fait trembler tout le pays et le FBI en envoyant des explosifs artisanaux auprès de victimes qu'il choisissait bien spécifiquement. Au total, ce terrifiant criminel ingénieux aura fait trois morts et vingt-trois blessés par l'intermédiaire de bombes explosant à la figure de leurs destinataires et ne laissant aucun indice sur l'envoyeur.

Le 25 mai 1978, le premier colis est reçu par Buckley Crist, professeur en ingénierie mécanique à la Northwestern University près de Chicago. Le colis explosera dans les mains de l'agent de sécurité. La police, qui retrouve un dispositif de mise à feu artisanal très bien pensé, pense d'abord à une mauvaise farce, avant que le mode opératoire ne se répète un an plus tard au sein de la même université. En 1979, l'étudiant John Harris est également victime d'un colis piégé.

Les enquêteurs ne prendront ces explosions sournoises au sérieux que lorsqu'un avion et le PDG d'une compagnie aérienne seront également ciblées par d'étranges explosions.

Le FBI réalise que ces quatre affaires sont liées, mais que les engins ont été méthodiquement pensés pour ne laisser ni trace, ni indice permettant de remonter jusqu'au constructeur. Les experts du FBI sont convaincus que le terroriste a une grande connaissance de la nature, des animaux, mais qu'il prend surtout un soin maladif à ne laisser aucune empreinte.

Des bombes de plus en plus dévastatrices

Entre 1980 et 1985, "Unabomber" est particulièrement actif. À tel point que le FBI affuble le criminel de ce surnom par rapport à ses cibles privilégiées, puisque "un" représente les universités visées, "a" fait référence aux avions. Les universités de Vanderbilt et de Berkley sont également touchées : une secrétaire est ainsi sévèrement brulée, lacérée au visage et aux mains, car la bombe était bourrée d'éclats de métal, et l'étudiant John Hauser, capitaine de l'US Air Force et futur astronaute, a quatre doigts arrachés, l'artère du bras droit sectionnée et perd l'usage d'un œil.

Le terroriste monte en puissance et le FBI redouble de vigilance lorsqu'en 1985, Hugh Scrutton, gérant d'un magasin d'informatique est tué en ouvrant un colis piégé. Le criminel restera invisible jusqu'en 1987, où une femme l'aperçoit avant qu'une explosion blesse un vendeur d'ordinateurs.

Alors que la chasse à l'homme s'intensifie, "Unabomber" disparaît pendant sept ans, jusqu'à ce qu'un généticien de l'Université de Californie perde trois doigts en ouvrant un paquet postal, suivie d'une explosion chez un informaticien de l'Université de Yale. En décembre 1994 et avril 1995, "Unabomber" tuera deux autres personnes, un publicitaire et le président d'une compagnie forestière.

Une traque historique

En 17 ans, "Unabomber" a fabriqué 16 engins explosifs, fait trois morts et une vingtaine de blessés. Après le troisième meurtre, le terroriste sort de son silence en écrivant aux journaux, à qui il propose l'arrêt des attentats en échange de la publication de son manifeste critiquant politiciens, bureaucrates ou techniciens qui s'octroient le droit de vie et de mort sur les citoyens. Le FBI pousse le New York Times et le Washington Post à publier son texte.



Si les analyses du FBI seront infructueuses, David Kaczynsk identifiera la prose de son frère aîné Ted, qui alertera les autorités et leur fera promettre de ne pas l'exécuter. Les forces de l'ordre étudieront attentivement cet ermite autosuffisant vivant dans une cabane dans les bois.



Le 3 avril 1996, une cinquantaine d'agents du FBI mettront fin à 18 ans d'enquête suite à la traque la plus chère de l'histoire, puisque pas moins de 50 millions de dollars seront dépensés. Plaidant coupable lors de son procès, en 1998, Ted Kaczinski est condamné quatre fois à la prison à vie avec impossibilité d'être un jour libéré.



