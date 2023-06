Affaire Julie Douib : Lucien raconte "l’enfer" vécu par sa fille, tuée par balles par son ex-compagnon

Le 3 mars 2019 à l'Île Rousse, dans le nord de la Corse, Bruno Garcia-Crucciani se rend à l'appartement de son ex-compagne. Armé d'un pistolet, l'homme l'abat froidement de trois balles. Elle s'appelait Julie Douib, elle avait 34 ans. Elle était la mère de deux enfants. Ce jour de mars, elle devient la 30ème victime de féminicide de l'année.

Lorsqu'il apprend la nouvelle au téléphone par un ami de sa fille, Lucien Douib, le père de Julie, peine à y croire. "Je lui dis 'non, Julie n'est pas morte, elle est blessée'. Il me dit 'non, il l'a tuée'", se remémore-t-il douloureusement dans Les Voix du crime. Pour lui, rien ne laissait présager au départ cette issue tragique. "Au début, il y a eu quelques années de bonheur parce c'était un homme charmant, comme tout pervers narcissique qui sait le faire."

Progressivement, les violences s'installent. "Au deuxième enfant, on a commencé à comprendre qu'il l'isolait de la famille, elle n'avait pas le droit de venir nous voir. Puis après, ça a été par rapport à ses amies (…) c'était l'isolement parfait", explique Lucien. Insultes, manipulation, chantage… Le harcèlement psychologique que subit Julie est sans relâche. "Elle ne pouvait pas bouger sans qu'il lui fasse des remarques."

En juillet 2018, Julie craque. "Elle nous avait annoncé qu'elle en avait marre de ce qu'il lui faisait subir." Quand sa fille lui partage ses peurs et son désarroi, Lucien Douib la rejoint en Corse sans attendre. Ce dernier se souvient parfaitement des mots prononcés par le bourreau de sa fille : "Si elle reste en Balagne, je vais la défigurer. Je vais lui faire la misère et je vais la tuer", rapporte-t-il.