publié le 15/06/2021 à 06:58

Le procès de Bruno Garcia-Cruciani, accusé du meurtre de Julie Douib, son ex-compagne tuée par arme à feu le 3 mars 2019, dans son appartement de L'Ile-Rousse se poursuit, ce mardi 15 juin. L'accusé doit être interrogé dans la matinée tandis que des psychiatres sont venus décrire à la barre son profil, la veille : celui d'un homme "dangereux" qui, aujourd'hui encore, continue d'exercer une sorte d'emprise mentale sur ses proches.

L'ex-compagne de Bruno Garcia-Cruciani, avant Julie Douib, n'a pas souhaité témoigner au procès. Convoquée, elle a expliqué qu'elle avait "peur des représailles". "Il ne m'a jamais rien fait physiquement mais il me menaçait, me suivait et m'insultait", a-t-elle indiqué dans une lettre. De son côté, l'avocate générale a souligné que "l'accusé a dit à un proche que le nouvel ami de son ex, avec lequel elle a eu une courte liaison avant d'être tuée, allait être sa force pendant ses 20 ou 25 ans de prison. Comme une cible à atteindre lorsqu'il sortira".

"Est-ce qu'on peut prendre cela au sérieux ?", demande-t-elle à un expert psychiatre. "Comme tous les paranoïaques, il ne peut pas se remettre en question", lui répond le médecin en ajoutant qu'"il rejette la responsabilité sur d'autres". Alors que l'avocate de l'accusé souligne que son client a peut-être changé, un expert lui répond : "Sur le plan psychiatrique, on n'arrive à rien. Il y a un traitement mais sédatif, pas curatif et ce sont des personnes qui n'acceptent pas les soins".

