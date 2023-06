70. Affaire Clément Méric : "On se sent complètement dépassé", se rappelle une de ses camarades 2/2

70. Affaire Clément Méric : "On se sent complètement dépassé", se rappelle une de ses camarades 2/2

"Quand je vois le numéro s'afficher sur mon téléphone, j'ai un mauvais pressentiment et je décroche. L’appel n'est pas si catastrophique, ce que ce que j'entends comme nouvelle, c'est que les copains ont été agressés et que Clément est à l'hôpital. Son cœur s'est arrêté, mais les pompiers ont réussi à le faire repartir", se remémore Claire Cosquer. À ce moment-là, elle est en première année de master à Sciences Po Paris et milite au sein du Syndicat Sud-étudiant de l'établissement avec Clément Méric.

Ce 5 juin 2013, l'étudiante n’imagine pas encore l’issue que la situation s’apprête à prendre. Après l'appel, Claire se rend à l’hôpital pour rejoindre son camarade blessé. Comme plusieurs de ses amis, elle patiente devant l'établissement pendant presque 24 heures, dans l’attente d’une bonne nouvelle. "On ne s'attend pas du tout à ce qu'on nous annonce la mort de notre ami", se souvient-elle. Et pourtant, l'impensable se produit.

C'est dans ce contexte que la mort de Clément nous apparaît (…) on la voit effectivement liée à une montée de l'extrême droite Claire Cosquer, amie de Clément Méric

La veille de sa mort, Clément Méric se rendait à une vente de vêtements, avec ses amis de l’Action antifasciste (AFA). Là-bas, le petit groupe de militants est pris d’assaut par un groupuscule d’extrême-droite. Esteban Morillo, l’un des membres, porte un coup à Clément. Il sera fatal.



"C'est dans ce contexte que la mort de Clément nous apparaît. C'est à dire, qu’on la voit effectivement liée à une montée de l'extrême droite de rue, celle qui choisit la rue et la violence physique pour s'exprimer", déplore Claire dans Les Voix du Crime. Très vite, les choses s’enchaînent : le meurtre de Clément devient médiatique et politique.