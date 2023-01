INVITÉ RTL - Affaire Julie Douib : pour son père, le nouveau procès "va être une épreuve affreuse"

Deux ans après la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans, Bruno Garcia-Cruciani est de retour devant la justice. En effet, son procès en appel s'ouvre le 20 janvier et doit durer une semaine.

Une décision qui ravive la famille de Julie Douib, l'ex-compagne de Bruno Garcia-Cruciani, assassinée en 2019 à l'Île-Rousse. Sur RTL, son père confie sa douleur. "C'est pire qu'une deuxième épreuve, parce qu'on pensait avoir fait le maximum au premier procès et là, on va revoir physiquement l'assassin de notre fille. On va entendre des choses affreuses, parce qu'un procès, c'est toujours quelque chose d'affreux", explique-t-il.

Surtout, Lucien Douib craint que la peine de l'assassin de sa fille soit réduite en appel. "Aujourd'hui, on n'est pas sûr du verdict. Ça va être une épreuve affreuse. Je n'en dors plus", confie-t-il au micro de RTL.

Le 3 mars 2019 en fin de matinée, à l'Île-Rousse, Julie Douib, 34 ans, créatrice de bijoux, mère de deux enfants, âgés de 8 et 10 ans, était assassinée à son domicile de trois balles par son ex-compagnon Bruno Garcia-Cruciani âgé de 43 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info