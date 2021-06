Meurtre de Julie Douib : son ex-compagnon condamné à la perpétuité

Bruno Garcia-Cruciani, 44 ans, a été condamné ce mercredi 16 juin par la cour d'assises de Bastia à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans, pour l'assassinat de son ex-compagne Julie Douib en 2019 à l'Île-Rousse. Il a également été condamné à l'interdiction de détenir une arme pendant 15 ans.

La décision de le priver de l'autorité parentale sur les deux fils du couple, âgés aujourd'hui de 11 et 13 ans, va être étudiée après ce verdict pénal, lors d'une audience civile. Lors de son audition, l'ancien compagnon de Julie Douib avait indiqué qu'il allait "tout faire pour les récupérer". "Je vais lancer une procédure. Je leur ai enlevé leur mère, ma priorité maintenant est de ne pas tout leur enlever", avait-il précisé.

Des experts psychiatres ont décrit Bruno Garcia-Cruciani comme étant un homme "dangereux" et "paranoïaque". "Sur le plan psychiatrique, on n'arrive à rien. Il y a un traitement mais sédatif, pas curatif et ce sont des personnes qui n'acceptent pas les soins", avait répondu un expert à son avocate qui soulignait à la barre que son client avait peut-être changé.