Affaire Jubillar : pourquoi la disparition de Delphine rappelle l'affaire Suzanne Viguier

Une photo prise le 17 janvier 2022 montre des bougies et des fleurs devant la maison de Cédric et Delphine Jubillar (portrait) à Cagnac-les-Mines.

Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, disparaît soudainement à Cagnac-les-Mines (Tarn). Son mari, Cédric, devient le principal suspect. Dès les premiers jours de l’enquête, la disparition de Delphine rappelle étrangement celle de Suzanne Viguier, une femme de 38 ans, disparue le 27 février 2000 dans le quartier de l’Ormeau, à Toulouse.



Les similitudes des affaires Viguier et Jubillar interpellent. Les maris des disparues sont tous les deux devenus suspects numéro un. Effectivement, leurs comportements inappropriés questionnent et l’attitude détachée de Cédric Jubillar, le mari de Delphine, est non sans rappeler celle de Jacques Viguier après la disparition de sa femme, vingt ans plus tôt.



"Jacques Viguier, comme Cédric Jubillar, a un comportement assez irrationnel, assez surprenant, avec beaucoup de distance par rapport à la disparition de sa femme, comme Cédric peut en avoir par rapport à la sienne. Il ne manifeste pas beaucoup d’émotions", rappelle Patrick Tejero, correspondant RTL qui suit l’affaire Jubillar, dans Les Voix du Crime.

Jacques Viguier, comme Cédric Jubillar, a un comportement assez irrationnel, assez surprenant Patrick Tejero, correspondant RTL à Toulouse

La situation conjugale des couples se ressemblent fortement. Delphine et Suzanne étaient toutes deux en instance de divorce avant leur disparition et vivaient une rupture conflictuelle avec leurs ex-maris en devenir. Chacune avait un amant avec qui elles désiraient bâtir une nouvelle vie, après leurs séparations.

Des comportements étranges, des relations tendues mais aussi des éléments à charge contre les deux les hommes s'ajoutent aux deux dossiers. Cédric Jubillar a ainsi lavé la couette du lit conjugal à l'arrivée des gendarmes, quelques heures après l'absence inexpliquée de Delphine. Jacques Viguier, lui, a jeté le matelas du clic-clac sur lequel dormait sa femme, quelques jours après sa disparition.

Il y a tellement de choses qui se ressemblent, qu’on se dit, méfiance Patrick Tejero, correspondant RTL à Toulouse

Jacques Viguier et Cédric Jubillar nient toute implication dans la disparition de leurs femmes. Malgré les éléments, aucune des preuves récoltées par les enquêteurs n'ont permis de prouver la culpabilité des deux hommes.

Par ailleurs, les deux affaires prennent, pour l'instant, différentes issues. Jacques Viguier a été innocenté par deux fois aux Assises et a été définitivement acquitté en 2010, après près de neuf mois de détention.

Cédric Jubillar, quant à lui, demeure incarcéré depuis plus d'un an, malgré les multiples demandes de remise en liberté de ses avocats. "Il y a tellement de choses qui se ressemblent, qu’on se dit, méfiance", confie Patrick Tejero.

À ce jour, ni le corps de Delphine Jubillar, ni celui de Suzanne Viguier n’ont été retrouvés. La culpabilité de Cédric Jubillar, dans la disparition de son ex-femme, elle, n’a toujours pas été prouvée. Aujourd’hui, proches et amis des deux disparues restent dans l’attente de réponses.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info