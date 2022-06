Affaire Jubillar : que sait-on du couple que formaient Cédric et Delphine Jubillar ?

C'est Cédric Jubillar qui, à la mi-décembre 2020, signale la disparition de sa femme Delphine. Cette infirmière de 33 ans a, raconte-t-il, quitté leur domicile de Cagnac-les-Mines (Tarn) en pleine nuit et n'est jamais revenue... Ne reste que lui et leurs deux enfants en bas-âge, Louis et Elyah.

Très vite l'affaire inquiète la région. "On apprend avec une alerte de la presse locale en fin d'après-midi le 19 décembre, que cette personne était très attachée à ses enfants et que jamais elle ne serait partie sans eux", explique Patrick Isson qui a suivi les débuts de l'affaire pour RTL.

"Et on apprend également - ce qui est forcément important et sans doute peut être capital - que le couple était sur le point de se séparer." Avec le précédent de l'affaire Daval, les soupçons se portent sur son mari Cédric.

Elle avait l'ambition d'aller bâtir une nouvelle vie Patrick Isson, correspondant RTL à Toulouse

Dans le village, les habitants ne se confient que très peu. "Ils sont juste surpris", relate Patrick Isson dans Les Voix du crime. Il recueille les premiers témoignages aux abord de la maison des Jubillar. "Et cette maison, très curieusement, huit ans après, elle n'est pas terminée. Alors elle est terminée à l'intérieur, mais à l'extérieur, les murs sont nus, les briques sont nues. (...) Ça, c'est très curieux."

Et pour cause, l'enquête et les témoignages des proches de Delphine mettent en lumière les difficultés financières du couple. Cédric, peintre-plaquiste, a du mal à faire fonctionner son entreprise depuis le Covid, et c'est Delphine qui fait vivre la famille. Une source de frustration pour l'infirmière ? "Je suis notamment allé chez l'une des amies, qui était en première ligne, si j'ose dire, dans l'histoire la séparation avec Cédric puisque Delphine avait pris conseil auprès de cette personne-là", raconte Patrick Isson.

Après leur séparation, Delphine avait pour projet de s'installer avec un homme rencontré sur internet. "Elle avait évidemment l’ambition d'aller bâtir une nouvelle vie avec cette personne qui habitait à Montauban, avec qui elle entretenait des relations amoureuses", précise le journaliste. Une information qui, aux yeux des enquêteurs, constitue un mobile : six mois après la disparition de sa femme dont le corps reste introuvable, Cédric Jubillar est placé en garde à vue et mis en examen pour son meurtre. Toujours en détention, il nie toute implication.

