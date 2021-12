Affaire Jubillar : ce que l’on sait de la garde à vue

Nouveau rebondissement dans l'affaire Jubillar. Un an jour pour jour après la disparition de Delphine, c'est la nouvelle compagne de son mari, Cédric, qui est en gare à vue depuis ce mercredi.

Selon l'AFP la femme aurait été interpellée à Caillac et placé garde à vue pour recel de cadavre. Ce que l'on sait, c'est que Séverine a été interpellée à 7h ce mercredi matin et placée en garde à vue. En milieu de matinée, elle a assisté à la perquisition de sa maison à Lescure d'Albigeois, à quelques kilomètres de Cagnac-les-Mines puis elle a été ramenée à la gendarmerie de Caillac.

Séverine est de 10 ans l'aînée de Cédric. Elle est la mère d'un de ses collègues de chantier, mais connaissait peu la famille Jubillar, avant la disparition de Delphine. Cédric et Séverine se sont mis en couple quelques mois après cette disparition, s'affichant sur les réseaux sociaux, ce qui avait choqué les amis et les proches de Delphine.

"Je me dois de tenir le coup pour Cédric"

Séverine a toujours défendu Cédric, avançant des hypothèses pour dire que l'enquête n'avait pas été menée convenablement. Elle ne fréquentait Cédric que bien après la disparition de Delphine, ce qui complique la piste de la complicité.

Pour l'instant, elle est en garde à vue et on ne sait pas combien de temps elle va durer. Le parquet de Toulouse a confirmé qu'il ne communiquerait pas avant jeudi ou vendredi.

Le 15 octobre dernier, RTL avait rencontre Séverine. Elle clamait déjà l'innocence de Cédric. "J'espère que les juges vont enfin ouvrir les yeux. Pour moi, Cédric est innocent. Aujourd'hui, je me sens fatiguée, mais je me dois de tenir le coup pour Cédric, je ne lâcherai pas", avant d'expliquer que cette relation médiatisée "a eu un impact sur sa vie". "Mais ce que les gens disent sur Cédric ou moi m'importe peu. J'ai confiance en Cédric et je m'accroche à ça."

Séverine veut évoquer une preuve, ignorée par la police

Une nouvelle rencontre a eu lieu entre RTL et Séverine, en tout début de semaine cette fois, dans sa maison à Lescure d'Albigeois. La maison ou venait régulièrement Cédric Jubillar avant son placement en détention préventive.

Ce jour-là, Séverine sortait d'une visite médicale, qui l'avait placée en arrêt de travail pour des problèmes cervicaux. Plus que jamais, elle a répété sa conviction que Cédric Jubillar était innocent, qu'elle communiquait avec lui chaque semaine, à travers des lettres et qu'elle aurait très bientôt la possibilité de lui faire parvenir des colis, ce qui lui était interdit jusqu'à présent.

Dans la mesure où elle a passé la majorité de son temps à évoquer des pistes qui selon elle, n'avait pas été suffisamment vérifié par les enquêteurs, elle s'attendait à être interrogée. Elle souhaitait notamment évoquer de nouveau avec eux une piste qui avait été refermée. Celle d'un homme, qui avait vécu à Cagnac-les-Mines dans un camping-car et qui a fréquenté Delphine Jubillar. Elle a aussi parlé d'un pull enterré et tâché de sang, retrouvé par ses soins lors d'une battue et qui n'avait pas été pris en compte par les gendarmes. Des informations à prendre avec prudence, surtout quand on évoque une garde à vue pour recel de cadavre.