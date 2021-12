Affaire Jubillar : "Beaucoup de provocations chez Cédric", pour l'avocat de la cousine de Delphine

Dans l'affaire Jubillar, les proches s'interrogent après les dernières révélations. Cédric le mari mis en examen aurait parlé à plusieurs reprises parlées de "crime parfait".

Interrogé sur RTL, l'avocat de la cousine de Delphine Jubillar reste prudent. "Ça peut être dit sur le ton de la provocation, ça peut être un aveu, mais il faudrait avoir le procès verbal dans son entier, il faudrait avoir le son, car la manière dont ça a été dit compte aussi"

Pour maître Philippe Pressecq, cela "peut être aussi une forme de suicide moral presque, de venir proclamer sa culpabilité en sachant par ailleurs qu'il ne sera jamais déclaré coupable, parce qu'il considère qu'il a réussi à commettre le "crime parfait", avant de se montrer plus fermer et de voir dans ces déclarations "beaucoup de provocations dans son comportement et ce comportement-là provocateur peut être celui d'un coupable ou d'un innocent.