Disparition de Delphine Jubillar : "Cédric est innocent", clame sa nouvelle compagne sur RTL

Depuis sa prison, Cédric Jubillar continue de clamer son innocence. Il est mis en examen pour meurtre et incarcéré depuis juin après la disparition de sa femme Delphine en décembre 2020.

Son comportement durant l'enquête, les cris entendus par ses voisins le soir de la disparition ou encore cette couette lavée au beau milieu de la nuit sont des indices qui font de lui le suspect numéro 1. Sa nouvelle compagne, Séverine, croit malgré tout à son innocence. RTL l'a rencontrée en exclusivité.

"Cédric sera entendu aujourd'hui, j'espère que les juges vont enfin ouvrir les yeux. Pour moi, Cédric est innocent, il est temps maintenant de le laisser sortir. Ils ont décidé de faire cette audition en deux fois, la première aujourd'hui, la deuxième en décembre, tout pour le faire craquer et l'épuiser".

Si elle se sent "fatiguée", elle affirme qu'elle continuera le combat. "Je me dois de tenir le coup pour Cédric, affirme-t-elle, je ne lâcherai pas. Bien sûr que la médiatisation a eu un impact sur ma vie, mais j'ai un caractère assez fort. Ce que les gens disent de moi ou de Cédric m'importe peu. Mon souhait le plus cher, c'est qu'il sorte, qu'il récupère ses deux bouts de chou et qu'on le laisse enfin tranquille".