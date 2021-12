Les infos de 5h - Affaire Jubillar : le mari de nouveau entendu par les juges ce vendredi

L'infirmière de 33 ans n'a plus donné aucun signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Près d'un an après la disparition de Delphine Jubillar, dans le Tarn, son mari Cédric est de retour dans le bureau des juges ce vendredi 3 décembre. Seul suspect dans cette affaire, l'homme clame son innocence, mais les enquêteurs ont toujours de sérieux doutes.

Durant cette audition, Cédric Jubillar va ainsi devoir expliquer ce qu'il a fait entre 22h30 et 4 heures du matin, heure à laquelle il a prévenu les gendarmes le soir de la disparition de son épouse. Il sera notamment confronté à ce que les enquêteurs qualifient de "mensonges". Par exemple, pourquoi insister sur la prétendue habitude de Delphine de sortir les chiens la nuit, alors que personne ne le confirme ?

Cédric Jubillar affirme également avoir vu Delphine pour la dernière fois à 22h30, au moment du coucher de Louis, leur petit garçon. L'enfant, lui, assure avoir entendu ses parents se fâcher, depuis son lit bien, plus tard.

D'autres détails seront abordés, des éléments qui jusqu'à présent ont motivé la mise en examen et le maintien en détention de Cédric Jubillar. Bien qu'il se s'agisse pas de preuves de culpabilité, les enquêteurs et les magistrats ne les considèrent pas non plus comme des gages d'innocence.

