Affaire Jubillar : la compagne de Cédric interpellée et placée en garde à vue

La compagne actuelle de Cédric Jubillar a été interpellée et placée en garde à vue ce mercredi matin, selon les informations de Franceinfo, confirmées par RTL. Elle intervient plus d'un an après la disparition de l'infirmière de 33 ans dans le Tarn.

Cette de 44 ans est entendue depuis 7h sur commission rogatoire des juges d'instruction pour "recel de cadavre", dans une gendarmerie du Tarn, selon une autre source proche de l'enquête. Elle est employée d'une entreprise de logistique et vit dans une commune proche d'Albi, à cinq km de Cagnac-les-Mines.



Cédric Jubillar est, lui, incarcéré depuis juin dernier et mis en examen pour le meurtre de son épouse Delphine, disparue entre le 15 et le 16 décembre 2020. À l'époque, il avait indiqué aux enquêteurs que son épouse était sortie promener ses chiens au milieu de la nuit et n'était jamais revenue.

Le corps de la mère de deux enfants n'a, à ce jour, pas été retrouvé. Placé en détention provisoire, Cédric Jubillar a contesté plusieurs fois les accusations devant la justice. Il a été auditionné le 3 décembre dernier par deux juges d'instruction et avait alors encore clamé son innocence.