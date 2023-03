Affaire Fourniret (Netflix) : qui est vraiment Monique Olivier, la femme de "l'ogre" ?

Deux mariages désastreux

En 1986, Monique Olivier feuillette l'hebdomadaire catholique Le Pèlerin. Elle qui se rend à l'église et croit à la rédemption, tombe sur une petite annonce qui lui va droit au cœur, "Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude".



À 38 ans, Monique Olivier connaît elle aussi la solitude. Son enfance et sa jeunesse ont été bancale, alors elle se reconnaît dans la description.

Fille d'un peintre en bâtiment et d'une femme au foyer, qu'elle décrira comme alcoolique - a quitté l'école à 16 ans. Elle y était surnommée "la girafe" à cause de son cou interminable.



Après s'être marié une première fois elle fait des petits boulots et se marie une première fois dans les années 70 avec un ancien militaire, André Michaux. Après 10 ans de mariage et deux enfants leur union vole en éclat. Monique Olivier raconte que cet homme, qui aimait la peindre nue, était violent, jaloux, possessif, impulsif, n'hésitait pas à la gifler et à l'humilier. Le divorce était inévitable.



De la relation épistolaire au pacte diabolique

Elle se marie une seconde fois avec un américain mais le mariage ne dure que quelques mois. Commence alors pour cette divorcée, garde-malade à Nîmes, une correspondance assidue avec ce Michel Fourniret, 44 ans prisonnier à Fleury-Mérogis.

Un an et demi de lettres de soutien, de plus en plus intimes et enflammées, premier acte d'un pacte démentiel. Il l'appelle "Ma Natouchka", elle le baptise "Sher Khan", le tigre mangeur d'hommes du livre de la Jungle.

Il lui écrit un jour : "Le frêle radeau Monique a erré longtemps mais à présent a rejoint une petite crique paisible et solitaire qui l'attendait et porte son nom : Michel Le Fauve". Deux ans auparavant Fourniret a été arrêté pour 15 agressions sexuelles et attentats à la pudeur.



22 octobre 1987, Monique Olivier est devant la prison de Fleury-Mérogis pour y guetter la sortie de Michel Fourniret. Le couple s'était déjà rencontré lors d'une permission de sortie. Il s'installe dans l'Yonne, dans le village de Saint-Cyr-les-Colons. Elle n'ignore rien du passé d'agresseur sexuel de son compagnon, car dans ses 230 lettres de prison, aux connotations bien souvent pornographiques, Fourniret ne lui a rien caché de ses obsessions qui depuis des années le font bouillonner intérieurement.

Assistante de l'"ogre"

Trouver des vierges, lui dira t-il. Il dit avoir soif d'enlèvements de jeunes filles, de défloraisons. Elle lui a toujours répondu qu'elle l'aiderait dans cette quête sordide. Devant les juges, elle dira plus tard qu'il ne s'agissait que de provocations, d'idées folles et de fantasmes. Pourtant, deux mois après leur installation, Monique Olivier, enceinte, endosse le rôle qui transforme Fourniret en chasseur parfait et en tueur en série.



À Auxerre, elle conduit seule une voiture, quand elle demande à une jeune fille de monter à bord pour l'aider à retrouver sa route. C'est Isabelle Laville, 17 ans, ne se méfie pas. La femme enceinte s’arrête 200 mètres plus loin pour prendre un autostoppeur. C'est Michel Fourniret. Isabelle Laville est droguée, violée puis étranglée dans la maison du couple. Monique aide à cacher le corps puis à le jeter dans le puits. Leur premier meurtre en couple.

3 août 88, sur un parking de Châlons-en-Champagne, Michel Fourniret joue les maris affolés, sa femme, enceinte de huit mois, se trouve mal. Il demande à Fabienne Leroy, 20 ans, de les aider. Elle est aussitôt menacée d'un pistolet et amenée jusque dans un bois près du camp militaire de Mourmelon. Monique est sommée de vérifier la virginité de la jeune femme mais n'y parvient pas.



Fabienne Leroy est violée puis abattue de plusieurs balles. La mécanique des viols et des meurtres est lancée. Le couple s'installe alors dans les Ardennes. Le 28 juillet 1989, Fourniret et Olivier se marient, une union qui scelle définitivement le pacte diabolique conclu depuis plus de deux ans.



Les invités de "L'Heure du crime"

- Michèle Fines et Christophe Astruc, réalisateurs de la série documentaire L’Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier. Six épisodes de 37 à 43 minutes, sur Netflix.



- Francis Nachbar, ancien procureur et avocat général au procès de Charleville-Mézières.