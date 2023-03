Vendredi 7 mars 2014, aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie...Aux alentours de minuit, les caméras de vidéosurveillance filment les allées et venues des passagers dans la salle d'embarquement du vol MH370 de la Malaysian Airlines à destination de Pékin... Dernières images de voyageurs insouciants qui dans quelques heures vont être visionnées en boucle par des policiers, des militaires, les services de renseignement... Le vol pour la Chine doit durer 5h34... Pas de retard prévu...A 0h40, le Boeing 777-200 décolle...Les échanges dans le cockpit de pilotage sont détendus...On bavarde, on plaisante de choses et d'autres...A 1h19, après 40 minutes de vol, le commandant Zaharie Ahmad Shah signale que le Boeing quitte l'espace aérien malaisien… Il entre dans le ciel vietnamien...A la radio, la commandant adresse alors le message rituel..."Good Night all, Bonne nuit à tous, signé Malaysian 370"..."C'est la dernière fois qu'on a entendu sa voix...C'était une voix normale" témoignera un aiguilleur du ciel...Une minute pile plus tard, les pilotes auraient dû lancer un "Bonjour Ho Chi Minh" au passage de la balise à la pointe du Vietnam... Mais à 1h20, la radio est restée muette...Aucun message...Plus de contact...Vers 1h30, un vol de la Japan Air Lines entre fugitivement en contact avec le MH370...Conversation inaudible assurent les autorités, échange jamais divulgué...Pendant quatre heures, la disparition du vol de la Malaysian reste secrète...On pense à une avarie électronique passagère, un blackout...Mais les minutes défilent et l'espoir s'amenuise…Samedi 8 mars, 5h30 du matin, la disparition est officiellement signalée...





Trois corps gisant sur le sol

Giovanni Battista, cardinal religieux et secrétaire d’État à l'Intérieur est le premier homme sur place. Rapidement, il reconnaît les victimes. Le corps d'Aloïs Estermann, 43 ans, gît au pied d'une table. Un peu plus loin, celui de son épouse, Gladys. Elle était Vénézuélienne, avait 40 ans et travaillait aux services consulaires de son pays. Mais ce n'est pas tout.

À quelques mètres, un autre corps semble joncher sur le sol. Il est sur le dos, comme replié sur lui-même. Il s'agit d'un jeune garde suisse originaire du Valais, Cédric Tornay, 24 ans. Sous son corps est retrouvée une arme. Un pistolet Sig P75 9 millimètres, une arme bien connue dans la Garde Suisse.

Les cardinaux entrent et sortent dans l'appartement comme dans un moulin. La scène de crime est piétinée sans aucune précaution. C'est le juge du Saint-Siège, Gianluigi Marrone qui va superviser lui-même l'enquête qui sera confiée à la gendarmerie du Vatican. Pas question d'alerter le procureur de Rome ou les carabiniers. "Il n'existe pas d'éléments qui permettent de demander l'aide judiciaire de l'Italie", précisera le porte-parole.

Une soirée qui tourne au drame

Les trois autopsies sont pratiquées à la morgue du Vatican. Le rapport du légiste dira que le colonel Estermann a été abattu alors qu'il venait juste de raccrocher son combiné téléphonique. Un ami suisse l'avait appelé pour le féliciter. Avant le drame, il s'apprêtait avec son épouse à sortir pour aller dîner avec des proches à l'Hôtel Columbus.



Aloïs Estermann a été touché par une première balle à la joue gauche, la balle est ensuite allée se loger dans sa moelle épinière. Un deuxième projectile lui a traversé l'épaule. Quant à sa femme Gladys, une seule balle a suffi à la tuer. Elle est entrée par l'épaule gauche et lui a transpercé la colonne vertébrale. Enfin, selon le légiste, Cédric Tornay s'est tiré une balle qui lui a fait exploser le sommet du crâne.

Trois heures seulement après la tragédie, et alors que les rapports d'autopsie ne sont pas terminés, le scénario est arrêté et établi en un temps record par les enquêteurs. Cédric Tornay aurait fait irruption dans l'appartement, il a d'abord tiré sur Aloïs Estermann, avant d'abattre froidement Gladys, qui se serait précipitée sur lui pour l'en empêcher. Après ses crimes, il a fait quelques pas, s'est agenouillé et s'est tiré une balle dans la bouche. Cette thèse qui ne fait aucun doute, est immédiatement relayée par le Vatican.



Cédric explique son geste dans une lettre suspecte

Les explications officielles vont toutes dans le même sens : le caporal Cédric Tornay en voulait à son supérieur. Ce dernier l'avait déjà averti pour deux sorties nocturnes hors du Vatican, provoquant une colère noire chez le jeune homme. Qui plus est Estermann avait refusé le matin-même de lui décerner la médaille du mérite "le Bénémérenti" que l'on accorde généralement à ceux qui viennent de passer deux ans au Vatican.



Les rapports entre les deux hommes n'étaient pas au beau fixe. Tornay se sentait humilié en permanence, et cela aurait été pour lui l'humiliation de trop. Pour le Vatican il s'agirait davantage d'un raptus, d'un coup de folie et d'un acte de démence subi de la part du jeune garde suisse. Il en donne d'ailleurs la meilleure preuve dans cette dernière lettre adressée à sa mère, Muguette. "La seule chose que je voulais ils me l'ont refusée" a-t-il écrit, en ajoutant : "J'espère que tu me pardonneras car ce que j'ai fait, ce sont eux qui m'y ont poussé".



Et c'est cette lettre, qui finalement signe les meurtres et le suicide : elle va faire couler beaucoup d'encre. Le Saint-Siège ne va pas changer une ligne à son scénario... même si les proches du garde suisse vont découvrir bien des incohérences.

