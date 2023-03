New York : Alice Crimmins, la coupable trop parfaite de Kew Gardens

On l'a surnommée "la Médée du Queens". Médée était un personnage dans la mythologie grecque qui sacrifiait les enfants. Le Queens pour désigner une vaste banlieue de New York. Au milieu des années 60, Alice Crimmins va être présentée comme une mère de famille indigne et scandaleuse, qui aurait tué ses deux enfants.



Dès le départ, l'enquête s’est fixée sur elle. La police était sure de tenir la coupable. La mère de famille était la suspecte idéale. La serveuse de bars aux mœurs dissolues qui préfèrerait la vie nocturne à la bonne tenue de son foyer, va être épiée, suivie, on va vouloir tout savoir de sa vie et de ces moindre gestes - notamment ses amants et ses perversions cachées. Elle sera dénoncée par des dizaines de corbeaux.

Pendant tout ce temps, bien d’autres pistes ne seront pas explorées ou laissées en jachère. Alors, est-ce bien cette femme qui a commis le pire des crimes ? Mais alors pourquoi, malgré les certitudes des juges et des enquêteurs, cette affaire continue à distiller un parfum entêtant de mystère ?

Une disparition inquiétante

Mercredi 14 juillet 1965, 8h30, Alice Crimmins se lève dans l'appartement qu'elle occupe au rez-de-chaussée d'un petit immeuble de briques rouges dans le quartier de Kew Gardens, tout près du campus de l'Université du Queens, l'un des cinq arrondissements de la ville de New York. L'endroit est tranquille et ce matin-là, un parfait silence règne dans le logis. Sans doute les deux enfants, Eddie Junior, 5 ans, et Missy, 4 ans, dorment toujours. La maman ouvre la porte de leur chambre.

Les lits sont défaits et, la fenêtre à guillotine donnant sur la pelouse et l’avenue déserte, est légèrement entrouverte. Il arrive souvent aux enfants de s'échapper pour aller se balader à l'extérieur. Immédiatement, Alice Crimmins file chez Theresa Costello, une des nounous, qui habite en face. La nourrice n'a vu ni Eddie Junior ni Missy. Après avoir fait le tour du pâté de maison, les deux femmes se rendent vite à l'évidence : les enfants ont disparu.

La mère, paniquée, décide d'appeler son ex-conjoint, père des enfants. Alice et Eddie Senior, respectivement 26 et 29 ans, ont vécu sept ans ensemble. Depuis quelque temps, ils vivent séparément, et ils ne sont pas en bons termes. Il y a un mois, ils étaient au tribunal, avec leurs avocats respectifs devant le juge des affaires familiales pour régler la garde des enfants. Eddie Senior a prétexté que la vie d'Alice, serveuse dans des bars et clubs, était incompatible avec la bonne éducation de leurs deux fils.



Surpris par le coup de fil de son ex-femme, il assure que les enfants ne sont pas avec lui. À 9h44, la police new-yorkaise est alertée.

Des parents démissionnaires

À 10h15, le détective Jerry Piering, de la police du Queens, est le premier inspecteur à se présenter à l'appartement. Il a déjà été briefé sur le conflit qui agite le couple. Le détective a tout de suite un avis défavorable sur cette mère de famille, coiffée et maquillée, qui - selon lui - n'a l'air ni affolée, ni inquiète… Elle lui demande en premier lieu du feu pour allumer sa cigarette.

Lors de la visite, le policier arrive dans la chambre des enfants, celle-ci peut curieusement être fermé de l'extérieur par un loquet. La maman explique que le loquet est tiré chaque nuit, car le petit Eddie Junior a la manie d'aller la nuit dévaliser le réfrigérateur. Autres détails, le policier remarque que la poubelle est remplie de douze bouteilles vides d'alcool. Alice Crimmins indique qu'elle les a rassemblées pour les jeter.

Elle est questionnée sur son emploi du temps. Elle raconte que la veille, elle a pique-niqué avec ses enfants à Kissena Park. Ils ont ensuite rejoint l'appartement avant de téléphoner à son avocat pour ses démêlés conjugaux. Elle aurait mis les enfants au lit à 21h. Une voisine confirme avoir entendu le petit garçon et la petite fille réciter leur prière du soir. Pendant la soirée, elle a ensuite regardé la télé, passé des coups de fil et s'est couchée vers 3h30 du matin.

Le mari, Eddy Senior, ne travaillait pas la veille, il est employé de nuit à l'aéroport, il a joué au golf à 7h du matin, il a bu ensuite quelques verres avec des amis et il est sorti dans un bar jusqu'à 2h45 du matin. Il a regardé la télé et s'est endormi sur les coups de 4h du matin.



Deux corps d'enfants retrouvés à cinq jours d'intervalle

14 juillet aux alentours de 14h00, quatre heures après le signalement de la disparition : Alice Crimmins est priée de monter dans une voiture de police. Elle ignore que dans la matinée un garçon de neuf ans est tombé sur un corps dans un bosquet, à neuf pâtés de maisons de chez elle. Il a cru que c'était une poupée mais c'est une petite fille blonde, posée sur le flanc en culotte et en maillot de corps. Son haut de pyjama a servi à la bâillonner. Le légiste ne note pas de trace de coups et ne peut dire si l'enfant a été, ou non, agressée sexuellement. Alice Crimmins la reconnaît. "C'est Missy", dit-elle avant de s'effondrer au sol.



Cinq jours plus tard, le 19 juillet, c'est le cadavre d'un petit garçon qui est retrouvé par un père et son fils lors d’une balade dans un bois, sur le site de la Foire Internationale, à un kilomètre et demi de l'appartement d'Alice Crimmins. Le corps est méconnaissable, dévoré par les rongeurs et les insectes. Alice Crimmins ne verra jamais la dépouille, mais elle reconnait le pyjama, c’est celui de son fils Eddie Junior.



La double disparition se change brutalement en double crime : deux enfants, un frère et sa sœur assassinés sauvagement dans le Queens. Très vite tous les journaux de New York s'emparent de l'affaire et les journalistes britanniques affluent. Tout, dès le début, semble se concentrer sur l'appartement de Kew Gardens. Un drame ne serait-il pas joué dans ce contexte familial compliqué ?



L'invitée de l'Heure du crime

- Anaïs Renevier, reporter indépendante et auteure du livre L’affaire Alice Crimmins aux éditions 10/18, collection True Crime