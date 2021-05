Mort de Fourniret : "le plus abouti des tueurs en série", pour un psychologue

publié le 16/05/2021 à 18:32

Michel Fourniret est mort lundi 10 mai, laissant derrière lui une multitude de secrets et des familles endeuillées. L'occasion de revenir sur le parcours hors-norme de ce tueur en série.

"Je pense que Fourniret est un monstre à l'état pur. C'est une espèce de bloc impossible, quasiment à analyser, qui fait peur à tout le monde, qui n'a aucune empathie et qui a prouvé qu'il pouvait tuer par le goût du pouvoir, de la perversion de posséder. Dès que quelque chose lui résiste, il tue. Je pense que là, on est au bout du bout. Il n'y a pas d'autre mot que monstre, à mon avis", déclare Jean-Alphonse Richard, ancien chef du service police/justice de RTL, et animateur de L'Heure du Crime.

"C'est le plus abouti des tueurs en série que j'ai pu examiner. Si vous voulez, et en général, les tueurs en série n'ont absolument pas d'états d'âme. Aucun état d'âme, aucune culpabilité et par conséquent, il n'y a aucun syndrome dépressif réactionnel, comme on dit dans notre jargon, par rapport au fait qu'il soit arrêté ou incarcéré", dit Jean-Luc Ployé, expert psychologue auprès des tribunaux et qui a expertisé à trois reprises Fourniret entre 2005 et 2018.