Michel Fourniret : les secrets de Monique Olivier

En 1986, Monique Olivier tombe dans les pages du Pèlerin, un journal catholique, sur une petite annonce d'un prisonnier souhaitant correspondre. Elle a alors 38 ans, est divorcée et mère de deux enfants. Avec Michel Fourniret, condamné pour agressions sexuelles, ils commencent à échanger des lettres. Elle lui fait part de ses malheurs, ses échecs amoureux et ses souffrances. Ils échangent plus de 230 lettres pendant un an et demi. Dans celle-ci, Michel Fourniret lui confie déjà son obsession pour les enlèvements et les défloraisons de jeunes filles vierges.

Le 22 octobre 1987, Michel Fourniret est libéré, après avoir purgé la moitié de sa peine. Monique Olivier le retrouve et s'installe avec lui dans l'Yonne. Deux mois après leur installation, Isabelle Laville, une collégienne de 17 ans est portée disparue à Auxerre. Il s'agit du premier crime du couple. Monique Olivier, enceinte, endosse le rôle de l'appât. Elle conduit seule la voiture, demande à la jeune fille de monter car elle est perdue. Deux cent mètres plus loin, elle fait monter un autostoppeur qui n'est autre que Michel Fourniret. Isabelle Laville va être droguée, violée puis étranglée. Monique Olivier aide son mari à jeter le cadavre dans un puit isolé. Les restes d'Isabelle Laville ne seront découverts qu'en 2006.

Le couple se lance alors dans un cycle criminel qui ne va jamais cesser. Michel Fourniret a réussi son premier meurtre et a trouvé en Monique Olivier une espèce de double, une femme suffisamment soumise pour participer à ses basses œuvres et capable de garder le silence. Mais n'est-elle vraiment qu'une simple exécutante ? A-t-elle été sa disciple ou son double ?

Alain Hamon, ancien reporter RTL, auteur de "Bonjour, on vient pour l'affaire ! 50 ans de faits divers" aux éditions JPO dans la collection Jacques Pradel et co-auteur de « Michel Fourniret Monique Olivier : les diaboliques face à leurs juges » aux éditions du Rocher

