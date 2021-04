publié le 15/04/2021 à 07:15

"Un scénario de plus en plus macabre". Sur RTL le 21 avril 2011, le journal annonce la découverte de cinq corps dans un pavillon nantais. Depuis plusieurs jours, les membres de la famille qui y résident, les Dupont de Ligonnès, ont disparu. Parmi les corps retrouvés : Agnès, la mère, et ses quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît.



Seul le père, Xavier, ne figure pas parmi les corps enterrés dans la fosse du jardin. Il devient très vite suspect numéro 1, sur la base d'une lettre qu'il a envoyé à ses proches. Dans celle-ci, il parle notamment de "fouillis" sous la terrasse.

"C'est pas la peine de le ranger, écrit-il selon son ami d'enfance Bruno de Stabenrath qui témoigne dans l'épisode 14 du podcast Les Voix du Crime. Il était là quand on est arrivé." Selon lui, il s'agit là d'un "acte manqué" : c'est l'élément qui mettra la puce à l'oreille de la police lors d'une cinquième séance de fouilles organisée dans le jardin de la famille.

Dès qu'ils ouvrent les sacs plastiques, une odeur horrible remonte à la surface Bruno de Stabenrath Partager la citation





"C'est l'instinct des flics", analyse a posteriori Bruno de Stabenrath, auteur de L'Ami impossible aux éditions Gallimard qui retrace son amitié avec Xavier Dupont de Ligonnès. Dans son ouvrage, il raconte comment une capitaine de police découvre les corps des cinq membres de la famille en se souvenant de la lettre laissée par le père de famille. "Elle bouge la planche, elle commence à mettre des gants et commence à creuser avec une petite pelle, explique-t-il. Et puis là, elle tombe sur une surface de ciment."

Cette surface de ciment, n'est pas solide, car, soupçonne Bruno de Stabenrath, le mélange n'a pas été bien dosé. "Deux jours plus tard, ils auraient vu une surface dure", indique-t-il. Là, en creusant, les équipes de police découvrent la fosse.

"Dès qu'ils ouvrent les sacs plastiques, une odeur horrible remonte à la surface, ils tombent sur la couette, sur le drap. Sur le premier corps, qui est la jambe de Thomas, qui a été le dernier à être tué". C'est à partir de là, que ce qui deviendra "l'affaire Dupont de Ligonnès", commence.

