Xavier Dupont de Ligonnès toujours vivant ? Son ami d'enfance se confie

publié le 02/04/2021 à 17:22

Le mystère va-t-il être résolu un jour ? Dix ans après le quintuple meurtre de sa famille à Nantes, Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. Est-il vivant ou mort ? Son ami d'enfance Bruno de Stabenrath, qui l'a rencontré au lycée en 1977 et avec lequel il est resté en contact jusqu'à la fin des années 2000, en est convaincu : il est en vie.



Xavier Dupont de Ligonnès est vivant, "c'est une intuition, une conviction", confie-t-il au micro de France Bleu Loire Océan ce vendredi 2 avril. Bruno de Stabenrath, auteur de L'ami impossible aux éditions Gallimard, "vit avec ça", dit-il. "Je vis en pensant aux enfants et à Agnès (mère de la famille, ndlr)."

Quant à l'endroit où le suspect se trouverait dans le monde, Bruno de Stabenrath envisage l'Australie. "Quand je revois ses derniers courriers et ce que racontent les témoins qui étaient avec la famille de Ligonnès début 2011, Xavier parlait beaucoup de l'Australie. On est au bout du monde, personne ne connait l'affaire. Il peut tout à fait se cacher là-bas", explique-t-il.

"Sois un homme et assume ce que tu as fait", tels sont les mots qu'il dirait à son ami d'enfance disparu, accusé du meurtre de sa famille.