Affaire Pierre Bodein : "Pierrot le Fou" est-il vraiment fou ?

publié le 22/10/2020 à 07:15

À l'été 2004, Jeanne-Marie Kegelin, 10 ans, Julie Scharsch, 14 ans et Hedwige Vallée, 38 ans, disparaissent toutes en quelques jours. Elles sont retrouvées à Valff, Nothalten et Hindisheim (Bas-Rhin) dans des ruisseaux, leurs corps dénudés, mutilés. Les deux plus jeunes ont été violées. L'enquête mène rapidement à un homme venant tout juste de sortir de prison : Pierre Bodein.

Pierre Bodein est à l'époque connu de la police et de la justice depuis les années 1960. Après une carrière de vols, vols avec violence ou encore braquages pour laquelle il a fait plusieurs séjours en prison, Pierre Bodein a été placé en hôpital psychiatrique à plusieurs reprises, son état de santé étant "jugé incompatible avec la détention". Il était alors mutique, allant jusqu'à manger ses excréments. À la fin des années 1980, on pensait donc Pierre Bodein hors d'état de nuire.

Mais en 1992, c’est la stupeur. Pierre Bodein "retrouve" subitement l’usage de ses jambes et s’enfuit par un vasistas resté ouvert. En trois jours, Pierre Bodein prend deux femmes en otage, braque une banque et une armurerie, force plusieurs barrages de gendarmerie et tire sur deux policiers. Cela lui a valu 20 ans de réclusion criminelle, qu'il a achevés en 2004 grâce à des remises de peine. À cette époque, "Pierrot le Fou" est jugé responsable par la justice et n'apparaît plus comme "fou".

Il est parfaitement capable de jouer la comédie. Pierre Lamothe, expert psychiatre qui a rencontré Pierre Bodein en vue de son procès de 2007.





En 2004, Pierre Bodein a ainsi été jugé responsable de ces actes et a été le premier homme condamné en 2007 à la perpétuité dite "réelle" pour ces trois crimes. Dans cet épisode des Voix du Crime, Pierre Lamothe, expert psychiatre qui a rencontré Pierre Bodein en vue de son procès, explique pourquoi "Pierrot" n'est pas fou. Selon lui, "il est parfaitement capable de jouer la comédie", au point même de manger ses propres excréments, un signe de simulation.

Pierre Lamothe revient notamment sur l'enfance du criminel pour éclairer la psychiatrie du meurtrier. "On comprend à travers les propos de Pierre Bodein qu’il n'est absolument pas préparé à l'empathie ou à l'émotion", raconte-t-il. On est toujours, non pas victime, mais subissant. On subit la réalité et on s'y adapte à la seconde près."

