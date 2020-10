publié le 14/10/2020 à 10:23

Neuf ans après le quintuple meurtre survenu à Nantes, Bruno de Stabenrath publie L'Ami impossible jeudi 15 octobre. Dans ce livre, il raconte l'histoire d'amitié qu'il a entretenue avec Xavier Dupont de Ligonnès depuis 1977. Il y décrit un "homme solaire" avant la tragédie à travers ses souvenirs. Convaincu qu'"il est en fuite" et "se cache quelque part", il tente ainsi de lui parler.

Pour son ami, Xavier Dupont de Ligonnès "a fui ses problèmes". L'objectif de cet ouvrage est d'"atteindre Xavier là où il est". "Depuis dix ans, je n'ai eu de cesse de lui écrire. Je pense qu'il est vivant et je voudrais qu'il entende ma voix et qu'il se rende", confie Bruno de Stabenrath. Convaincu de sa culpabilité, il "voudrai(t) qu'il avoue ses crimes, qu'il prenne ses responsabilités". Selon lui, ce livre peut faire bouger les lignes car "il y a encore des gens qui savent des choses et qui n'ont pas parlé".

Quand on l'interroge sur derniers échanges avec Xavier Dupont de Ligonnès, il explique que rien n'était détectable dans le comportement de son ami pour envisager un tel drame. "Son ami Emmanuel dînait avec lui deux jours avant le crime et il n'a rien vu venir", explique Bruno de Stabenrath.

"On n'est pas dans la vie secrète des gens. On pouvait pas le deviner", assure-t-il. "Je voulais pas résumer Xavier à ses crimes. Xavier on peut dire que jusqu'à la veille des crimes, c'était quelqu'un de bien donc je voulais rétablir cette vérité-là aussi", conclut son ami d'enfance.